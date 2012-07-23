محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولین پیروزی تیمش برابر ذوب آهن تصریح کرد: اولین برد ما نتیجه زحمات بازیکنان بود که یک ماه و نیم تمرینات فشرده را پشت سر گذاشتند؛ با این حال ما در بازی اول اشتباهات و نارسایی‌های تاکتیکی زیادی داشتیم و به همین خاطر کادر فنی هنوز از بازیکنان رضایت کامل ندارد.

وی در خصوص بازی با پرسپولیس تاکید کرد: این بازی جنگ دارا و ندار است. ما بازیکنان خوب و جنگنده‌ای داریم و به نسبت بودجه باشگاه توانستیم تیم خوبی جمع کنیم. فردا مشخص می‌شود تیمی که گفته می‌شود با 30 میلیارد تومان بسته شده است در مقابل تیمی که فقط سه میلیارد تومان هزینه کرده است چه کار خواهد کرد.

سرمربی فجرسپاسی شیراز درباره ارزیابی‌اش از تیم پرسپولیس یادآور شد: این تیم در سطح مدیریت همیشه پولدار بوده است، اما در کادر فنی و بازیکنان تغییرات زیادی داشته است. ما از هر تغییری در تیم‌های حریف به نفع خودمان استفاده می‌کنیم تا حداکثر امتیاز را کسب کنیم.

وی افزود: شخصا دوست داشتم در حضور تماشاگران پرسپولیس بازی کنیم تا مردم از بازی زیبا لذت ببرند. چه اشکالی دارد یک تیم خوب بازی کند و تماشاگران حریف از آن لذت ببرد!

یاوری در پایان به جدالش با "مانوئل ژوزه" سرمربی پرسپولیس که به جدال پیرمردها نامگذاری شده است، اشاره کرد و با خنده گفت: شاید "ژوزه" پیرمرد باشد، اما من جوان و قبراق هستم! در هر صورت من از چیزی نگران نیستم. بازیکنان جنگنده‌ای دارم و کاملا برای این مسابقه آماده‌ام.

تیم فوتبال فجرسپاسی در دومین مسابقه خود در لیگ دوازدهم، روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی میزبان پرسپولیس است.