كردها به دنبال تغييرات در موافقتنامه خود با شيعيان

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، مسئولان كرد امروز يكشنبه اعلام كردند كه پيش نويس توافقنامه شيعيان - كردها كه پس از شش هفته درباره تشكيل دولت آينده عراق، به توافق رسيدند، همچنان نيازمند تجديد نظر و تعديلات است.



اين منابع همچنين اعلام كردند كه اعضايي از فهرست ائتلاف كردها براي رايزني هاي بيشتر با اعضاي فهرست انتخاباتي" ائتلاف عراق يكپارچه" به بغداد خواهند رفت.



"فواد معصوم" از سران اتحاديه ميهني كردستان عراق پس از نشست شش ساعته با اعضاي دفتر سياسي اين تشكل و حزب دموكرات كردستان به خبرنگاران گفت:" پيشرفت بسياري صورت گرفته است اما پيش نويس توافق نامه همچنان نيازمند بازنگري و بازنويسي است."



وي ادامه داد:"هيات مذاكره كننده ائتلاف كردها، فردا دوشنبه به بغداد بازخواهد گشت تا تغييرات در پيش نويس توافقنامه با فهرست ائتلاف عراق يكپارچه اعمال شود."

معصوم افزود:"خواهان مشاركت ديگرنيروهاي سياسي براي تشكيل دولت ملي هستيم."



هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق نيز كه از اعضاي برجسته حزب دموكرات كردستان عراق به شمار مي رود، هم دراين باره گفت: "پيشرفت خوبي داريم؛ گفتگوها همچنان ادامه دارد و در روزهاي آتي مذاكرات را ادامه خواهيم داد و توزيع پست هاي حكومتي را مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد."

پيش از اين خبرگزاري رويترز به نقل از منابع آگاه اعلام كرده بود كه گفتگوها ميان سران كرد و شيعه براي تشكيل كابينه آينده عراق با شكست مواجه شده است.



اين در حالي است كه تنها سه روز به برگزاري نخستين جلسه مجمع ملي عراق زمان باقي مانده است.



275 عضو مجمع ملي عراق مي بايست با دو سوم راي خود، هيات رئيسه اي متشكل از يك رئيس جمهور و دو معاون را خواهند برگزيد كه اين هيات رئيسه هم با توافق و اجماع نظر نخست وزير را انتخاب مي كنند.



بيش از اين اعضاي برجسته اي از فهرست انتخابات ائتلاف عراق يكپارچه كه توانست با در اختيار گرفتن 148كرسي مجمع ملي پيروز اين انتخابات باشد، با اعضاي فهرست" ائتلاف كردها" مذاكراتي را اجرا كردند.



فهرست ائتلاف كردها با هم پيماني دو تشكل حزب دموكرات و اتحاديه ميهني كردستان عراق، توانست در انتخابات مجمع ملي عراق در جايگاه دوم و پس از ائتلاف عراق يكپارچه، 75 كرسي را ازان خود كند.



احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق و دارنده رتبه دهم در فهرست انتخاباتي "ائتلاف عراق يكپارچه" پس از مذاكرات با سران كردها، روزگذشته شنبه به بغداد بازگشت اما تلاش هاي وي نيز براي نجات هم پيماني ميان كردها و شيعيان موثر واقع نشد.

معاون چلبي دراين باره گفت:" نشستها و مذاكرات با شكست مواجه شد، هيچ توافقي ميان دو طرف برقرارنشد."



پيش از اين ابراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوه اسلامي به همراه پنج نفر از فهرست انتخاباتي عراق يكپارچه با سفر به شهرهاي اربيل و سليمانيه، مذاكراتي را مسعود بارزاني و جلال طالباني رئوساي حزب دموكرات و اتحاديه ميهني كردستان عراق ديدار و درباره شرايط مشاركت براي تشكيل كابينه آينده عراق به گفتگو پرداخت كه از نتايج آن خبري منتشر نشد.

برهم صالح معاون نخست وزير موقت عراق نيز پيش از اين درگفتگويي با شبكه خبري العربيه گفت: ائتلاف شيعه تلاش دارند كه مسئوليت موفق نشدن اين مذاكرات را متوجه كردها كنند.



گفتني است كردها خواهان تعهد كتبي درباره الحاق كركوك به استان كردنشين عراق، در اختيار گرفتن دو وزارتخانه از پنج وزارتخانه كليدي (دارائي، خارجه ، كشور، دفاع و نفت) و پستهاي معاونت نخست وزير و يكي از معاونتهاي رئيس جمهور آتي عراق هستند.