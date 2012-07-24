351 طرح بخش کشاورزی در شهرستان سقز تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم افشاریان ظهر امروز در کار گروه کشاورزی شهرستان سقز اظهار داشت: کشاورزی محور توسعه و آبادانی هر منطقه است و رسیدگی به امورات کشاورزان و تسهیل در پرداخت وام های کشاورزی باید در اولویت کاری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون از سوی کارگروه شهرستان سقز تعداد 351 طرح با اعتباری بالغ بر240 میلیارد ریال برای پرداخت به تصویب رسیده است، از بانک های عامل شهرستان خواست نسبت به پرداخت تسهیلات به طرح های کشاورزی محدودیت ایجاد نکنند.

فرماندار سقز افزود: از این طرح های مصوب شده 58 طرح به میزان 210 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند که برای 38 نفر ایجاد شغل شده است و انتظار می رود که روند پرداخت تسهیلات به سایر طرح های معرفی شده در راستای ایجاد اشتغال فراهم شود.

افشاریان ادامه داد: هدف دولت خدمتگزار رسیدگی به امورات مردم و ایجاد شغل پایدار است که با توجه به پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی شهرستان سقز می توان در این بخش ایجاد شغل کرد.

در ادامه این جلسه رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سقز گزارشی از وضعیت سایر طرح ها و پروژه های مطرح شده در این کارگروه را ارائه کرد و در پایان راهکارهای لازم برای تسریع در به نتیجه رسیدن طرح ها و پروژه های بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.