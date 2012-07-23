سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جاده هراز از صبح امروز (دوشنبه دوم مرداد ماه جاری) به علت ترمیم منطقه مبارک آباد به مدت 2 روز مسدود است. با توجه به تعریض کردن جاده رانندگان می توانند از مسیرهای جایگزین همانند فیروزکوه و چالوس استفاده کنند.

وی با اشاره به مهمترین تصادفات 24 ساعت گذشته گفت: برا اثر تصادف میان یک دستگاه زانتیا و پراید در جاده خرم آباد به کوهدشت دو نفر کشته و یک نفر نیز مجروح شد. این تصادف خونین به علت انحراف به چپ خودروی پراید رخ داد.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تاکید کرد: ترافیک در جاده های کشور روان است و سفرها نیز تا 50 درصد کاهش یافته است.

سلبی با اعلام اینکه ماموران پلیس راه در جاده ها حضور دارند تاکید کرد: اگرچه سفرها کاهش یافته است اما ناوگان عمومی حمل بار و مسافر همچنان از سوی پلیس کنترل می شود.