آخرین وضعیت شبکه ملی مدارس/ هوشمندسازی 1600 مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی مدارس کشور یکی از گسترده ترین شبکه های تخصصی مبتنی بر زیرساخت های فنی شبکه ملی اطلاعات است که در آن مربیان و دانش آموزان کشور می توانند با مجموعه ای از ابزارهای متنوع و آخرین استانداردهای روز دنیا از آموزش و تبادل اطلاعات برخوردار شوند.

تلاش مشترک دو وزارتخانه برای توسعه کیفیت آموزش با IT

تلاشهای مشترک دو وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش برای اتصال مدارس کشور به شبکه ملی اینترنت از سال 86 آغاز شد که این طرح در فاز پایلوت، منتج به اتصال 5800 مدرسه به این شبکه شد. براین اساس مقرر شد در یک بازه زمانی 3 تا 5 ساله تمامی مدارس کشور که حدود 150 هزار مدرسه در 100 هزار نقطه است تجهیز و متصل به شبکه ملی اینترنت شوند. ضمن آنکه امکان توسعه کیفیت آموزش تحصیلی در مدارس کشور اقتصاد پذیر نیز باشد و در قالب اجرای پروژه ها و مناسبتهای ملی و انجام طرح های آمارگیری نیز بصورت الکترونیکی از بستر ایجاد شده استفاده شود.

در آن زمان تدوین طرح جامع اتصالات وزارت آموزش و پرورش، برقراری ارتباط 15 هزار نقطه به شبکه ملی اینترنت در فاز نخست، ایجاد ایمیل رایگان برای جامعه دانش آموزی کشور، تجهیز 500 آزمایشگاه فناوری اطلاعات در مدارس و تولید محتوای الکترونیکی 50 عنوان درسی دردستور کار وزارت ارتباطات تا پایان سال 89 قرار گرفت.

در نهایت و در اواخر سال 90 ، شبکه ملی مدارس رسما به بهره برداری رسید و 35 هزار مدرسه تا پایان سال 90 به این شبکه متصل شدند؛ هم اکنون نیز تلاش براین است که در فاز سوم پیاده سازی این طرح ملی، تا پایان امسال بالغ بر 40 هزار مدرسه به شبکه ملی مدارس و در نهایت به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

وضعیت پایش اتصال نقاط درشبکه ملی مدارس

موضوع وضعیت تعداد نقاط مدارس کشور 89309 مدرسه- نقطه تعداد دانش آموزان کشور 12803559 نفر تعداد مدارسی که با اپراتورها قرارداد بسته اند 41136 نقطه برنامه اتصال تا پایان سال تحصیلی 91 40 هزار نقطه تعداد مدارس و نقاط ستادی متصل شده تا بهمن ماه 90 32167 نقطه

طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات



به گزارش مهر، تامین و فراهم کردن امکان اتصال تمامی واحدهای آموزشی در سراسر کشور به شبکه ملی اطلاعات ویژگی نهایی طرح شبکه ملی مدارس است که قابلیت دسترسی به اینترنت، اینترانت داخلی و سرویس ترکیبی توام روی یک بستر و تجهیز و هوشمند سازی 1600 مدرسه در سراسر کشور را عملیاتی می کند و در همین حال باید گفت که هم اکنون در راستای مصوبات استانی دولت، تجهیز و هوشمندسازی تعداد زیادی از مدارس در استانهای اصفهان، تهران، سمنان و فارس اجرایی شده است.

تولید 50 عنوان محتوای درسی منتخب از دروس کلیه مقاطع در 3 قالب چندرسانه ای ، Web base و Mobile base و در نهایت حمایت از ایجاد و توسعه مرکز داده مرکزی وزارت آموزش و پرورش برای استقرار و میزبانی تمامی سامانه های آموزشی وزارت آموزش و پرورش از دیگر اهداف این طرح است.

جدول دروس الکترونیکی تولیدی مقطع پیش دبستانی و ابتدایی ردیف درس دوره رشته / پایه سی دی BASE موبایل وب BASE 1 قرآن (قرائت سوره های کوتاه - سرودهای قرآنی) پیش دبستانی ● ● 2 ریاضی (با قابلیت تور مجازی) ابتدایی اول ● ● 3 ریاضی ابتدایی دوم ● 4 ریاضی ابتدایی سوم ● ● 5 ریاضی ابتدایی چهارم ● ● 6 ریاضی ابتدایی پنجم ● ● 7 راهنما معلم آموزش قرآن ابتدایی ● ● جدول دروس الکترونیکی تولیدی مقطع راهنمایی ردیف درس دوره رشته / پایه سی دی BASE موبایل وب BASE 1 فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی راهنمایی اول ● ● 2 فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی راهنمایی دوم ● ● 3 فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی راهنمایی سوم ● ● 4 راهنما معلم حرفه و فن راهنمایی سوم ● ● 5 راهنما معلم آموزش قرآن راهنمایی ● ● 6 علوم تجربی (با قابلیت تور مجازی) راهنمایی اول ● ● ● 7 علوم تجربی راهنمایی دوم ● ● ● 8 علوم تجربی راهنمایی سوم ● ● ● 9 آموزش حرفه و فن راهنمایی اول ● ● ● 10 آموزش حرفه و فن راهنمایی دوم ● ● ● 11 آموزش حرفه و فن راهنمایی سوم ● ● ● جدول دروس الکترونیکی تولیدی مقطع متوسطه ردیف درس دوره رشته / پایه سی دی BASE موبایل وب BASE 1 منطق متوسطه سوم انسانی ● ● 2 آمار و مدل سازی متوسطه دوم ریاضی ● ● 3 راهنما معلم فیریک 2 و آزمایشگاه متوسطه دوم ● ● 4 راهنما معلم فیریک 3 و آزمایشگاه متوسطه سوم ● ● 5 راهنما معلم مبانی علم رایانه متوسطه سوم ● ● 6 راهنما معلم شیمی متوسطه اول ● ● 7 راهنما معلم تدریس فلسفه و منطق متوسطه انسانی ● ● 8 روانشناختی (ساختارمغز) متوسطه سوم انسانی ● ● ● 9 جامعه شناسی نظام جهانی متوسطه سوم انسانی ● ● 10 ادبیات متوسطه سوم انسانی ● ● ● 11 زبان فارسی متوسطه کلیه رشته ها ● ● ● 12 ادبیات متوسطه تجربی ، ریاضی ● ● ● جدول دروس الکترونیکی تولیدی مقطع فنی و حرفه ای ردیف درس دوره رشته / پایه سی دی BASE موبایل وب BASE 1 بهداشت خانواده فنی و حرفه ای مدیریت خانواده ● ● ● 2 تاسیسات و تجهیزات دامپروری فنی و حرفه ای امور دامی ● ● 3 تجهیزات و ماشین های باغبانی فنی و حرفه ای امور زراعی و باغی ، ماشین های کشاورزی ● ● 4 حفظ نباتات 2 فنی و حرفه ای زراعی و باغی ● ● 5 زبان تخصصی فنی و حرفه ای کامپیوتر ● ● ● 6 اصول حسابداری 1 فنی و حرفه ای حسابداری و بازرگانی ● ● 7 ماشین های الکتریکی AC و DC فنی و حرفه ای الکتروتکنیک ● ● 8 اصول متالوژی ریخته گری فنی و حرفه ای متالوژی ● ● 9 رسم فنی تخصصی صنایع فلزی فنی و حرفه ای صنایع فلزی ● ● 10 آزمایشگاه متالوژی فنی و حرفه ای صنایع شیمیایی ● ● 11 تکنولوژی و کارگاه ریخته گری فنی و حرفه ای متالوژی ● ● 12 مدارهای الکتریکی فنی و حرفه ای ساختمان ● ● 13 الیاف نساجی فنی و حرفه ای ● ● 14 تراشکاری 1 و2 فنی و حرفه ای ساخت و تولید ● ● 15 کارگاه ساخت و تولید فنی و حرفه ای ساخت و تولید ● ● 16 والیبال فنی و حرفه ای ● ● 17 شناخت مواد و مصالح فنی و حرفه ای نقشه کشی معماری ● ● 18 عکاسی 1 فنی و حرفه ای گرافیک ، چاپ دستی، نقاضی ، سینما ، پشتیبانی ، صحنه ، مرمت آثار ● ● 19 مبانی دیجیتال فنی و حرفه ای الکترونیک ● ● 20 تغذیه و بهداشت مواد غذایی فنی و حرفه ای ● ●



یادگیری آنلاین ایران در مقایسه با دیگر کشورها



به گزارش مهر، آخرین گزارشهای مجامع جهانی که درباره وضعیت دسترسی به اینترنت در مدارس کشورهای مختلف صورت گرفته ایران را از نظر شاخص دسترسی به اینترنت در مدارس در بین 142 کشور جهان در رده 118 قرار داده است.



در این رده ‌بندی کشورهای ایسلند، سوئد، استونی، فنلاند، هلند، سنگاپور، قطر، دانمارک، سوئیس و کره جنوبی با کسب بالاترین نمره، رده ‌های اول تا دهم را از آن خود کرده اند و کشورهای بوروندی، یمن،‌ آنگولا، چاد و هائیتی در پایین ترین رده جدول دسترسی به اینترنت در مدارس قرار گرفته اند. همچنین چین - پرجمعیت ‌ترین کشور جهان در این رده‌بندی رتبه 28 را به خود اختصاص داده است.

همچنین در منطقه خاورمیانه بهترین وضعیت از نظر شاخص دسترسی مدارس به شبکه اینترنت مربوط به کشورهای قطر، امارات و بحرین است و ایران از نظر این شاخص در بین کشورهای خاورمیانه، بالاتر از سوریه قرار دارد و این در حالی است که براساس آمارهای منتشره بیش از نیمی از کاربران اینترنت خاورمیانه به کشور ایران اختصاص دارند.



در این راستا بررسی ها نشان می دهد تعداد توسعه دهندگان سیستمهای یادگیری آنلاین در فضاهایی چون برنامه های جانبی یادگیری موبایل و کتاب الکترونیک رو به رشد است و آموزگاران روز به روز بیشتر به استفاده از یادگیری ممزوج (ترکیبی از یادگیری آنلاین و تدریس در کلاس درس) در کلاسهای درس خود تمایل پیدا می کنند. به نحوی که نتایج مطالعاتی که وزارت آموزش آمریکا انجام داده حاکی از آن است که "یادگیری ممزوج" بازده دانش آموزان را 14 درصد افزایش می دهد.