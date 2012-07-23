احداث بزرگترین تقاطع غیرهمسطح شبدری شمال کشور در قائم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صالح زاده روز دوشنبه در گفتگویی اظهار داشت: در ادامه اقدامات موثر شهرداری قائم شهر در ماههای اخیر همانند تقاطع میدان امام این شهرستان که تاثیر شایان توجهی در رفع و کاهش گره های ترافیکی و مدرنیزاسیون مهندسی شهری داشته، اکنون احداث یک تقاطع غیر همسطح دیگر در این شهرستان می تواند نوید خوبی برای شهروندان قائم شهری و مسافرانی که قصد عبور یا اقامت در قائم شهر دارند باشد.



وی افزود: برای اجرای این طرح که قرار است در سه راهی سوادکوه احداث شود، بیش از 30 هزار متر مربع تملک اراضی و رفع معارض صورت گرفته که در نوع خود در این بازه زمانی کوتاه یک رکورد محسوب می شود.



شهردار قائم شهر گفت: عملیات اجرایی این پروژه ظرف یک ماه آینده آغاز خواهد شد.



صالح زاده در ارتباط با ویژگی های منحصر به فرد این تقاطع گفت: تقاطع غیر همسطح با قوس شبدری به دلیل گستردگی عملیات اجرایی و پیچیدگی های خاص فنی-مهندسی آن تاکنون تنها در کلان شهرهایی نظیر تهران، اصفهان و مشهد اجرا شده و احداث آن در شمال کشور بین استان های گیلان، گلستان، مازندران، قزوین و زنجان برای نخستین بار صورت می گیرد.

وی بیان داشت: این پروژه به لحاظ شباهت ساختاری مشابه تقاطع هایی بوده که در بزرگراه آزادگان و شهید همت تهران و یا بزرگراه مسافی فجیره در کشور امارات ساخته شده و مزیت بارز آن نسبت به این پروژه ها قرار گرفتن آن در دل طبیعت بکر مازندران و زیبایهای بصری منحصر به فردی بوده که با ایجاد آن چشم هر بیننده ای خیره خواهد شد.

شهردار قائم شهر افزود: تقاطع غیر همسطح شبدری یکی از بهترین راههای تقسیم بار ترافیکی، کاهش چشمگیر تصادفات جاده ای و ایجاد دسترسی آسان محلی در مسیر بزرگراه ها بوده که با ایجاد سه یا چهار قوس شبدری از پلان هوایی شکل یک روبان را تداعی می کند.

قائم شهر، دومین شهر پرتراکم کشور است.