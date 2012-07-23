واریز 400 هزار تومان به حساب بازنشستگان

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرداخت مبلغ 100 هزار تومان ماهیانه به بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: به گفته مسئولان تامین اجتماعی ابتدا قرار بود بازنشستگان علاوه بر افزایش 18 درصدی حقوقشان ، 100 هزار تومان نیز در ماه دریافت کنند که متاسفانه با مخالفت برخی از اعضای هیات امنا این موضوع منتفی شد.

وی گفت: گویا تامین اجتماعی برای اجرای طرح پرداخت 100 هزار تومان به مشکلاتی برخورده بود به همین دلیل این افزایش را با همان 18 درصد در نظر گرفتند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: برهمین اساس افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان با کف ۱۰۰ هزارتومان پرداخت می شود به گونه ای که چنانچه بازنشسته ای شامل افزایش حقوقش ۵۰ هزار تومان می شود این میزان به ۱۰۰ هزارتومان در ماه افزایش پیدا می کند.

خبازها گفت: متاسفانه این افزایش حقوقها کفاف زندگی بازنشستگان را نمی دهد و افرادی که 30 سال فعالیت کرده و زحمت کشیده اند باید شرمنده خانواده خود باشند به همین دلیل از وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درخواست می کنیم قانون همسان سازی را برای این افراد اجرایی کند تا حداقل نان در سر سفره های بازنشسته ها باشد.

به گفته وی، رئیس جمهور در مراسم هفته تامین اجتماعی اعلام کرد که حقوق بازنشستگان از 700 هزار تومان کمتر نباشد اما هم اکنون با افزایش 18 درصد بازهم مستمری این افراد کمتر از میزان اعلام شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 80 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند که شرایط سختی را می گذرانند.