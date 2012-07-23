به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای تامین مسکن و حمل ونقل استان افزود:‌ این تعاونی ها با وجود تذکرهای متعدد برای فعال کردن روند ساخت، در مدت یک ماه گذشته کمتر از یک درصد پیشرفت کار داشتند که با لغو قرارداد، ادامه کاراین واحدها به صورت قرارداد 3 جانبه انجام می شود.

وی ادامه داد:‌ این شیوه را با تعاونی هایی که توان ادامه کار را ندارند و یا کم کار هستند ادامه خواهیم داد و باقی مانده کار را به پیمانکاران توانمند واگذار می کنیم.

محبت خواه پرداخت نکردن برخی از بانکهای عامل میزان افزایش وام مصوب برخی از تعاونیهای استان، اخذ مالیات از تعاونی ها با وجود بخشنامه دولت مبنی بر معافیت مالیاتی تعاونیهای مسکن مهر و بلاتکلیفی روند خدمات رسانی به داخل برخی از سایت های مسکن مهر استان را از عمده مشکلات تعاونیهای مسکن مهر استان عنوان کرد.

قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان در ادامه افزود: میانگین پیشرفت اجرایی ساخت و ساز 4 هزار واحد مسکونی مهر در شهرستان های میاندوآب، بوکان، پیرانشهر و اشنویه بالای 70 درصد است.

محبت خواه با اعلام اینکه ساخت 683 واحد در شهرستان بوکان و 99 واحد در شهرستان اشنویه در مرحله نازک کاری است، افزود: عملیات نازک کاری در 390 واحد مسکونی مهر شهرستان پیرانشهر و 851 واحد در شهرستان میاندوآب در حال اجراست.

وی در ادامه با تاکید براینکه روند پیشرفت اجرایی مسکن مهر استان با پیشرفت ریالی تسهیلات اعطای یکسان است، گفت: تسهیلات به هیچ وجه قبل از بررسی میزان پیشرفت اجرایی تعهدات تعاونی ها پرداخت نخواهد شد.