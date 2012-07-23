فراخوان جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان برای شرکت در این جشنواره که به همت حوزه هنری برگزار میشود میتوانند برای اطلاع از بخشها و قوانین این جشنواره به سایت این جشنواره مراجعه کنند و در بخش فراخوان، این فرم را مطالعه کنند.
مهلت ارسال آثار برای شرکت در این جشنواره اول شهریورماه امسال به پایان میرسد، جشنواره فیلم "رویش" با هدف ترویج سینمای دینی و مفاهیم اخلاقی در حوزه سینمای کوتاه برگزار خواهد شد.
هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" نهم تا سیزدهم آبان ماه سال 1391 در مشهد مقدس و به دبیری سهیل جهانبیگلری مدیر عامل سازمان توسعه سینمایی سوره برگزار میشود.
