فراخوان جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان برای شرکت در این جشنواره که به همت حوزه هنری برگزار می‌شود می‌توانند برای اطلاع از بخش‌ها و قوانین این جشنواره به سایت این جشنواره مراجعه کنند و در بخش فراخوان، این فرم را مطالعه کنند.

مهلت ارسال آثار برای شرکت در این جشنواره اول شهریورماه امسال به پایان می‌رسد، جشنواره فیلم "رویش" با هدف ترویج سینمای دینی و مفاهیم اخلاقی در حوزه سینمای کوتاه برگزار خواهد شد.

هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" نهم تا سیزدهم آبان ماه سال 1391 در مشهد مقدس و به دبیری سهیل جهان‌بیگلری مدیر عامل سازمان توسعه سینمایی سوره برگزار می‌شود.