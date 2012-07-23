  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

هشتمین دوره/

فراخوان جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" منتشر شد

فراخوان جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" منتشر شد

فراخوان هشتمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" که به همت حوزه هنری برگزار می‌شود، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان برای شرکت در این جشنواره که به همت حوزه هنری برگزار می‌شود می‌توانند برای اطلاع از بخش‌ها و قوانین این جشنواره به سایت این جشنواره مراجعه کنند و در بخش فراخوان، این فرم را مطالعه کنند. 

مهلت ارسال آثار برای شرکت در این جشنواره اول شهریورماه امسال به پایان می‌رسد، جشنواره فیلم "رویش" با هدف ترویج سینمای دینی و مفاهیم اخلاقی در حوزه سینمای کوتاه برگزار خواهد شد.
 
هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" نهم تا سیزدهم آبان ماه سال 1391 در مشهد مقدس و به دبیری سهیل جهان‌بیگلری مدیر عامل سازمان توسعه سینمایی سوره برگزار می‌شود.
کد مطلب 1656284

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها