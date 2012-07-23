به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شاهرود براساس آیین نامه اجرایی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 92-91 دانشجو می پذیرد.

کلیه متقاضیان استفاده از این تسهیلات می‌توانند با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی http://golestan.shahroodut.ac.ir بعد از ورود به سیستم گزینه متقاضی شرکت در آزمون را انتخاب کرده سپس تمامی مراحل لازم برای ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون را انجام داده و گواهی پذیرش از سیستم دریافت کنند.

برگزاری همایش مهدویت

همایش مهدویت با حضور دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه دانشگاه صنعتی شاهرود در تالار شقایق های این دانشگاه برگزار شد.

در این همایش محمدرضا نصوری معاونت تبلیغ وارتباطات مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم آسیب های مهدویت را تشریح کرد.

وی در این همایش به سوالات دانشجویان در زمینه های مدعاین دروغین مهدویت و خرافات مهدویت پاسخ داد.

آغاز کلاس ولایت فقیه ضیافت اندیشه

کلاس ولایت فقیه طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه های شهرستان شاهرود با حضور حجت الاسلام سید محمد مهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم آغاز شد.

میرباقری در بخشی از سخنان خود در این کلاس، گفت: بحث از ولایت فقیه بحث از حکومت دینی است باید دین را بشناسیم بعد ببینیم دخالت در نظام اجتماعی می کند یانه ، تلقی ما از دولت، حاکمیت، مدیریت اجتماعی چیست، پاسخ به این سوالات است که ضرورت ولایت فقیه را به اثبات می رساند یا رد می کند. ترکیب مردم سالاری دینی نشان می دهد ولایت فقیه مشروعیت سیاسی اجتماعی خود را از جامعه و حقانیت خود را از دین گرفته است.