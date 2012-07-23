۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

نوین خبر داد:

خرید 60 دستگاه اتوبوس گازسوز در دستور کار شهرداری تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز از عقد قرارداد خرید 60 دستگاه اتوبوس تک‌کابین گازسوز جدید برای ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضانوین پیش از ظهر امروز دوشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران افزود: خرید این تعداد اتوبوس جدید در راستای افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی تبریز در دستور کار شهرداری قرار گرفته و در مرحله اول طی یک ماه آینده 20 دستگاه از این اتوبوس‌ها در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت و 20 دستگاه دیگر نیز تا پایان سال تحویل خواهد شد.

شهردار تبریز در ادامه افزود: با خرید و تزریق این تعداد اتوبوس جدید ، ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی تبریز تا پایان سال جاری به یک‌هزار دستگاه خواهد رسید.

وی همچنین با اعلام اینکه اتوبوسرانی تبریز برای ارایه خدمات مناسب و مطلوب به شهروندان به یک‌هزار دستگاه اتوبوس دیگر نیاز دارد از برنامه‌ریزی شهرداری برای خرید 100 دستگاه اتوبوس دوکابین جدید دیگر برای خط اتوبوسرانی بی.آر.تی خبر داد و گفت: این تعداد اتوبوس دوکابین برای تقویت خطوط سریع‌السیر تندرو اتوبوسرانی خریداری و تحویل ناوگان حمل و نقل درون‌شهری تبریز خواهد شد.

شهردار تبریز در خاتمه اعتبارات پیش‌بینی شده برای خرید 60 دستگاه اتوبوس گازسوز را 350 میلیارد ریال اعلام کرد.

