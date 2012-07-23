تکذیب اخراج دیپلمات های ایرانی از یمن/ یمن سفیر ندارد که فراخوانده شود

یک مقام مسئول در سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه دولت یمن دیپلمات های ایرانی را از این کشور اخراج و برای خروج آنها 72 ساعت زمان داده است و همچنین فراخواندن سفیر یمن در ایران از سوی این کشور ، گفت: هر گونه اخبار منتشر شده در این باره کذب محض است و سفارت جمهوری اسلامی ایران آنها را به طور کلی تکذیب می کند.

وی با اشاره به اینکه همان منابعی که این اخبار را منتشر کرده بودند پس از پاسخ سفارت جمهوری اسلامی ایران ناچار به عقب نشینی شدند، افزود: اخبار مربوط به دیپلمات های ایرانی که کاملا دروغ است اما در مورد فراخوان سفیر یمن نیز مسئله این است که یمن در حدود یک سال است که در ایران سفیری ندارد . سفیر یمن در ایران از حدود یک سال پیش به نیویورک منتقل شده است.

این مقام مسئول در سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن ادامه داد: سفارت خانه های یمن در حال حاضر در حدود 30 کشور سفیر ندارند و این یک مسئله داخلی است، برخی از سفرا بعد از انقلاب یمن استعفا داده اند وبرخی نیز منتقل شده و هنوز نتوانسته اند جایگزینی برای آنها انتخاب کنند.

وی با اشاره به اینکه روزنامه های القبر، الخلیج این خبر را منتشر کردند که یک مسئول در وزارت خارجه یمن این اخبار را رد کرد ، بیان کرد: آنها اهداف خاصی را دنبال می کنند و گرایشاتشان کاملا مشخص است و فقط رسانه های ما باید مراقب باشند که در دام این اخبار کذب نیافتند و فریب آنها را نخورند.

این مسئول در سفارت ایران در یمن همچنین درباره خبر مربوط به شبکه جاسوسی ایران در یمن نیز ضمن تکذیب این خبر افزود: این بحث جدیدی نیست. آنها دو سال و نیم پیش نیز اعلام کرده بودند که کشتی ایرانی را گرفتند که حامل اسلحه است . اسناد آن کشتی موجود است و هیچ اسلحه ای در کار نبود. اینها تنها تبلیغات رسانه ای است و ما با شگردهای آنها آشنا شده ایم.