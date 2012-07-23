طبقه بندی مشاغل در شهرداری گرگان/ برگزاری هفت مسابقه ورزشی



علی کلاتی، با اشاره به اینکه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی ارسال نامه ای به مدیران دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های کل کشور خواستار اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در شهرداری های کل کشور شده است، گفت: پس از ابلاغ این طرح توسط مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان به شورای شهر گرگان این موضوع مورد بحث و بررسی و پیگیری اعضای شورای شهر قرار گفت.



این عضو شورای شهر گرگان ادامه داد: پس از رایزنی های انجام شده و پیگیری های به عمل آمده معاون اداری مالی شهرداری گرگان از محاسبه حقوق کارگران بر اساس این طرح و اجرایی شدن آن در آینده ای نزدیک خبر داد.



کلاتی همچنین با اشاره به نحوه اعمال 7 درصد افزایش بند یک بخشنامه شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت اظهار داشت: بر اساس این بند نرخ های کارمزدی در سال 1391 (به نسبت آخرین کارمزد در سال 1390) در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دایم به میزان 7 درصد افزایش می یابد.



وی افزود: همچنین علاوه بر افزایش 7 درصدی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 91 روزانه 12093 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت.



اجرای هفت برنامه ورزشی ویژه گرگانیها در ماه رمضان



مسابقات ورزشی توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در 7 رشته ورزشی برای بانوان و آقایان در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

این رقابت ها در رشته های والیبال آقایان و بانوان ، فوتسال بانوان، بسکتبال در مقاطع نونهالان، نوجوانان و جوانان، فوتسال آقایان، بسکتبال آقایان و فوتبال گل کوچک محله درب نو برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو شورای شهر گرگان پیش از ظهردوشنبه در جلسه شورای شهر گفت: بر اساس پیگیری های به عمل آمده اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در دستور کار شهرداری گرگان قرار گرفت.

تمام هزینه های برگزاری این مسابقات و اهدای جوایز توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان صورت می گیرد.

اعلام برنامه های ماه رمضان دانشگاه آزاد بندرگز

در سومین جلسه شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز واحد بندرگز برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان واحد بندرگز اعلام شد.

سورنا نسیمی رئیس واحد و رئیس شورای فرهنگی دانشگاه آزاد بندرگز با اعلام این خبر گفت : برنامه های فرهنگی سال جاری واحد نسبت به سال گذشته پربارتر خواهد بود.

نسیمی از جمله برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان را : برگزاری مسابقه کتابخوانی به صورت حضوری و غیر حضوری ویژه اساتید و کارکنان و خانواده ، مسابقه نقاشی ویژه فرزندان کارکنان و اساتید ، ضیافت افطاری کارکنان و اساتید و خانواده ، برگزاری جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان ، برگزاری محفل انس با قرآن ، قرائت روزانه قران و برگزاری کارگاه آموزشی نماز و قرآن کریم برشمرد .

آماده باش تجهیزات بنیاد مسکن

مهرگانفر ، مدیر امور ماشین آلات بنیاد مسکن گلستان گفت: در پی بارش شدید باران و به تبع آن وقوع سیل در سطح استان ، مهندس زمانی نژاد ، مدیرکل بنیاد مسکن استان از معاونین و مدیران بنیاد مسکن شعب استان و بخصوص مدیر امور ماشین آلات بنیاد مسکن استان خواستند همپای سایر دستگاههای دیگر ، با تمام امکانات به کمک سیل زدگان بشتابند.

وی افزود: ا توجه به هشدار سازمان هواشناسی در خصوص بروز سیل و دستور مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان ، این امور بصورت آماده باش در همان ساعات اولیه با کلیه ماشین آلات نسبت به بازگشایی معابر و پاکسازی مناطق آسیب دیده به یاری مردم شریف روستاهای استان اقدام نموده و در حال حاضر نیز بسیاری از ماشین آلات بنیاد مسکن استان در خدمت روستائیان عزیز است.

وی بیان داشت: امور ماشین آلات بنیاد مسکن استان مجهز به 36 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین است.