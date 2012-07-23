فعال شدن کمیته بانوان مداح در مازندران

محمد محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفت سال از فعالیت کانون مداحان در استان می گذرد که در این برهه از زمان در جهت شناسایی مداحان اقداماتی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور، کمیته بانوان مداح در کانون راه اندازی تا نسبت به شناسایی این افراد در حرفه مذهبی مداحی اقداماتی صورت گیرد.

رئیس کانون مداحان مازندران با اشاره به اینکه کمیته ساماندهی شاعران آیینی بزودی در استان ایجاد می شود، تصریح کرد: یکی از کمیته های مهم و اثرگذار مغفول مانده در کانون کمیته آموزش بوده که پس از ماه مبارک رمضان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

محسن زاده گفت: کمیته ارزیابی و ارشاد، تحقیق و نشر آثار، پیگیری وضعیت مداحان از کارافتاده و نیازمندان به زودی درکانون مداحان استان راه اندازی می شود.

وی از آغاز فعالیت مجازی در کانونهای مداحی شهرهای استان خبر داد و گفت: به زودی تمامی کانون مداحان شهرهای استان دارای وبلاگ و سایت اطلاع رسانی مجزایی می شوند.

مازندران، سه میلیون نفر جمعیت دارد.