ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما در هفته اول لیگ بازی خوبی را مقابل تیم سپاهان انجام دادیم و در اکثر دقایق بازی تیم برتر میدان بودیم اما با اینکه مستحق باخت نبودیم نتیجه را واگذار کردیم.

"هیچگاه تضمینی برای بردن وجود ندارد"، وی با بیان این جمله افزود: در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر تقریبا همه تیم‌ها خوب یارگیری کرده‌اند و هیچ تیمی را نمی‌توان ضعیف شمرد. به عنوان مثال همه فکر می‌کردند که تیم تازه وارد آلومینیوم هرمزگان مقابل استقلال حداقل سه گل می‌خورد اما برخلاف تصورات استقلال به زحمت توانست این تیم را شکست دهد.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان خاطر نشان کرد: با توجه به بازی خوبی که مقابل تیم سپاهان انجام دادیم امیدوار به شکست تیم نفت در کرمان هستیم، البته همانطور که گفتم اگر شرایط در جریان بازی به ضرر تیم ما نباشد.

قاسمپور با بیان اینکه بازی سختی را مقابل تیم نفت تهران در پیش رو داریم، تصریح کرد: مطمئنم که نفت برای کسب حداقل امتیاز به کرمان می‌آید اما ما روی سه امتیاز دیدارهای خانگی حساب ویژه‌ای باز کرده‌ایم. با این ایده برای شکست دادن تیم نفت برنامه‌ریزی کرده‌ایم البته اگر اتفاق خاصی در جریان بازی رخ ندهد.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: خوشبختانه بازیکن مصدوم و محروم در بازی با تیم نفت نداشته و ترکیب تیم را به طور کامل در اختیار داریم.

دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و نفت تهران از هفته دوم دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر ساعت 22 روز چهارشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.