ساسان ناطق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پروژه باید طی دو سال و در سال 85 به بهره برداری می رسید، تصریح کرد: در زمان آغاز این پروژه نیاز هنرمندان و بخشهای مختلف این مجتمع برای نیاز آن زمان تعریف شده بود و به نظر می رسد تاخیر 9 ساله این پروژه را متضرر کرده است.

وی با انتقاد از پروسه طولانی مدت این پروژه عنوان کرد: دلیل این تاخیر طبق اظهارات مسئولان کمبود منابع مالی عنوان شده و پس از گذشت 9 سال از شروع اجرای این پروژه هنوز متولیان توان بهره برداری کامل را از آن را ندارند.

افتتاح فاز اول مجتمع هنرهای دینی اردبیل در هفته دولت

ناطق از افتتاح فاز اول این مجتمع طی هفته دولت خبر داد و یادآور شد: مجتمع هنرهای دینی استان یک مجموعه هنری، آموزشی و اداری است که در دو هزار و 615 متر مربع در محل باغ عارف اردبیل در حال اجرا است.

وی افزود: این مجتمع در سه فاز آموزشی، سالن همایش با ظرفیت هزار نفر و گالری است که پس از تاخیر طولانی مدت فقط فاز اول این پروژه در هفته دولت امسال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل حوزه هنری استان با اشاره به نامگذاری این طرح به مهر ماندگار یادآور شد: این طرح از سال 83 کلنگ زنی شد و تا سال 89 پیشرفت فیزیکی آن در حد صفر بود، اما طی دو سال اخیر عملیات اجرایی آن روند رو به رشدی داشته است.

وی با بیان اینکه قرار بود این طرح در سال 85 به بهره برداری برسد تاکید کرد: اجرای پروژه های کلان بخصوص در حوزه هنری، فرهنگی و اجتماعی به این شکل می تواند حتی آبروی استان را زیر سوال ببرد و باید اجرای اینگونه پروژه ها تسریع شود.

دکل مخابرات مهمان ناخوانده مهمترین پروژه هنری استان

ناطق یکی دیگر از انتقادات وارده به اجرای این پروژه را وجود دکل مخابراتی در محوطه مجتمع عنوان کرد و متذکر شد: مکاتبات حوزه هنری با شورای شهر، مخابرات و استانداری در خصوص جابه جایی محل این دکل تاکنون نتیجه نداشته و مسئولان هیچ اقدامی در این مورد نکرده اند.

وی افزود: وجود این دکل علاوه بر اینکه زیبایی فیزیکی محوطه را مختل کرده است به خاطر تشعشعات مضرر خود تهدیدی برای سلامتی افرادی است که به این مجتمع مراجعه خواهند کرد.

مدیر کل حوزه هنری استان تصریح کرد: فقط کافی بود دکل 10 متر جابه جا شود تا محل آن در داخل فضای سبز مجاور مجتمع باشد با این وجود تا به امروز تغییری صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: در صورتی که پروژه های عمرانی نتواند نیازمندی مراجعان خود را تامین کند و بالعکس مضرراتی برای آنها داشته باشد تعداد مراجعان را روز به روز محدود تر خواهد کرد.