به گزارش خبرنگار مهر، پاکسازی محیط زیست منطقه گردشگری ریزه از زباله های مسافران به این نقطه توسط ادارات و نهادهای فرمانداری، بخشداری مرکزی، هلال احمر، شبکه بهداشت، محیط زیست و میراث فرهنگی با شعار حفاظت از محیط زیست ، حمایت از نسلهاانجام شد.

بر اساس این گزارش این منطقه گردشگری بیشتر به خاطر چشمه اش که خاصیت درمانی دارد مشهور است.

چشمه ریزه نام چشمه ای است در مسیر جوانرود به ثلاث باباجانی که مردم و گردشگران از سراسر کشور برای استفاده از خاصیت درمانی این چشمه به منطقه سفر می کنند.

به فاصله چهار روستا مانده به چشمه جاده آسفالت بوده و از آن به بعد نزدیک به 5 کیلومتر جاده شنی تا کنار چشمه به پیش می رود.پای چشمه (پای تپه) توسط سازمان میراث فرهنگی فضاسازی شده و چندین سکو و آلاچیق ساخته شده است و دارای آب لوله کشی و سرویس بهداشتی و امکانات رفاهی خوبی برای مسافران است.

چشمه از بالای تپه جاری می شود و آب این چشمه در موارد زیادی مراجعه کنندگان به این چشمه را از شر سنگ کلیه مزاحم و دردناک خلاص کرده است به طوری که این محل در نوروز امسال بنا به گفته رستگار یوسفی فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی پذیرای بیش از 41 هزار مسافر نوروزی بوده است که از اقصی نقاط کشور به این مکان آمده بودند.