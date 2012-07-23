به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور مرتضی هنری صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت تشییع و تدفین محمدحسن گنجی در بیرجند،با بیان اینکه گنجی نقش عمده ای در طراحی نقشه ایران در جهان مدرن داشته است، افزود: امروز نقشه های راهنما در پروازها مرهون تلاش های پروفسور گنجی بوده و از ایشان به یادگار مانده است.

وی با اشاره به اینکه سلامت امروز پروازهای جهان مرهون هواشناسی و نقشه برداری های پروفسور گنجی است، افزود: نقشه های هواشناسی از مهمترین عوامل در هواشناسی است که دکتر گنجی موفق به انجام این مهم شده است.

پروفسور هنری با بیان اینکه جهان بیش از همیشه در حال تغییر است، تصریح کرد: در این راستا کسانی سالم می مانند که در این تغییربه درستی مدیریت کنند.

وی با بیان ینکه قطب پروازهای جهان به قاره آسیا است، افزود: امروز نقشه جغرافیا مدیریت را ممکن کرده است زیرا سفر با هواپیما با نقشه های هواشناسی این دانشمند برجسته محقق شده است.

پروفسور هنری با اشاره به اینکه پیشرفت و ترقی جوامع نیازمند مردان بزرگ است، بیان داشت: باید از دستاوردهای این مردان بزرگ برای پشرفت و توسعه جامعه استفاده شود.

وی با بیان اینکه زندگی پرفسور گنجی به جوانان می آموزد که با کمترین امکانات به بالاترین درجات علمی برسند، تصریح کرد: جوانان بیرجندی و سایر جوانان کشور باید جا پای دکتر گنجی بگذارند و اهدافش را دنبال کنند.

پروفسور هنری با بیان اینکه جوانان باید با الگو گیری از پرفسور گنجی جایگاه فرهنگی ایران اسلامی را در آینده جهانی بسازند، افزود: دنیا به امروز ختم نمی شود و ایران برای پیشرفت و توسعه باید از دستاوردهای این مردان بزرگ استفاده کرده و آینده را با امکانات موجود بسازد.

شاگردان پروفسور گنجی در پایان با بیان اینکه جغرافیا و هواشناسی از مهمترین اهداف علمی دکتر گنجی بوده است، یادآرو شد: برای ادامه یافتن راه این دانشمند بزرگ باید این اهداف در کشور دنبال شود.