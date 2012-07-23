سعید نجاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عظیمایی در دوران حضور در راه ساری موفق به کسب عنوان آقای گلی مسابقات شده بود که امیدواریم در این فصل بتوانیم از توانایی های بالای این بازیکن به خوبی استفاده کنیم.

وی بیان داشت: حضور این بازیکن باتجربه در تیم می تواند بار فنی تیم را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد و خیال کادر فنی را در مورد احتمال بروز حواشی راحت و آسوده کند.

مدیرعامل باشگاه راه ساری، از شرایط فنی تیم در فصل پیش رو احساس رضایت کرد و گفت: تلاش می کنیم با فراهم کردن امکانات مورد نیاز کادر فنی و بازیکنان، راه رسیدن تیم به رده های بالای جدول رده بندی لیگ برتر را هموار کنیم.

راه ساری، از تیم های سرشناس و پرطرفدار فوتسال مرکز مازندران است.