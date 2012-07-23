محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان علی آباد کتول طی مأموریت گشت وکنترل شبانه در ساعت 2 و 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه در منطقه رحمت آباد موفق به دستگیری سه نفر شکارچی شد.

مدیرکل محیط زیست گلستان گفت: همچنین از این افراد لااشه یک سر خرگوش وحشی و یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دولول قاچاق و لوازم و ادوات شکار شدند.

وی اظهار داشت: متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

ممشتی خواهان همکاری و تعامل بیشتر مردم با ماموران محیط زیست برای حفظ حیات وحش شد.

سرپرست هیئت کونگ فو گلستان معرفی شد

سید محمد موسوی به عنوان سرپرست جدید هیئت کونگ فو استان گلستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا پیش از ظهر دوشنبه در جمع هیئت کونگ فو استان ، از هیئت کونگ فو به عنوان هیئتی فعال نام برد و از زحمات تاجیک سرپرست سابق هیئت در زمان تصدی هیأت استان تقدیر و تشکر کرد.



وی از همه خواست که با آقای موسوی همکاری نمایند و با همدلی و تعامل ، در راستای ارتقاء هیأت استان قدم بردارند. وی ازهیئت خواست که با برگزاری مسابقات با کشورهای همجوار ، ارتقاء داوران و مربیان با برگزاری کلاسهای آموزشی و فعال نمودن کمیته استعداد یابی بیش از پیش موجبات رشد این ورزش را فراهم نمایند.



موسوی سرپرست هیئت کونگ فو استان نیز در این جلسه اظهار امیدواری کرد تا بتواند با همیاری تمام اعضای مجمع ورزش کونگ فو را به جایگاه واقعی خود در سطح کشور برساند.

آموزشهای فنی و حرفه ای کاربردی است



فرماندار شهرستان بندرگز نیز با تبریک فرارسیدن هفته مهارت و تقارن آن با ماه مبارک رمضان گفت: ‌آموزشهای فنی وحرفه ای یکی از ضروری ترین آموزشهای کاربردی است که باید توجه ویژه ای به آن شود زیرا افرادی که دوره های مهارت فنی و حرفه ای را طی می کنند در اقتصاد کشور موثر هستند.



علیرضا عسگری پیش از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان فنی و حرفه ای شهرستان، رضایت مندی خود را از عملکرد مرکز آموزش فنی و حرفه ای بندرگز اعلام کرد.

غلامرضا رحمتی رئیس مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان بندرگز با اشاره به اینکه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز 6 مرداد به نام روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای نامگذاری شده است به اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای در اشتغالزایی جوانان اشاره کرد و به تشریح رسالت آموزشهای مهارتی و عملکرد مرکز در بخشهای مختلف آموزشی پرداخت.