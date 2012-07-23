به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس خبری دبیران و فعالان اتحادیه دانشجویی مقابل سفارت سوریه در تهران امروز دوشنبه برگزار شد.

در ابتدای این نشست خبری محمد رضایتی، دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور با بیان اینکه برای تحولات سوریه باید سه مقطع زمانی را مورد بررسی قرار دهیم، گفت: تحولات سوریه شامل سه وجه از بهمن 89 تا مرداد 90، از مرداد 90 تا اسفند 90 و از اسفند 90 تا امروز است که در مقطع آخر این مبارزات از شکل مدنی به نظامی تبدیل شده است.

رضایتی افزود: دنیای استکبار برای ضربه زدن به مثلث مقاومت یعنی مثلث ایران، سوریه و حزب الله قصد ساقط کردن حکومت بشار اسد را دارد.

وی با بیان اینکه سوریه سرپل ارتباط ایران و لبنان است، گفت: زمانیکه تحولات سوریه با بیداری اسلامی مواجه شد، دنیای استکبار به این نتیجه رسیدند که مبارزات باید از حالت مدنی خارج و به حالت نظامی تغییر شکل دهد.

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور با اشاره به دخالت قطر و آل سعود در حوادث سوریه گفت: دولت هایی مانند قطر و آل سعود به دلیل فرار از بیداری اسلامی و انحراف افکار عمومی معترضان سوریه را تجهیز می کنند.

رضایتی در خطاب به دولت های عربی سرسپرده به آمریکا گفت: بهتر است این دولت ها که به دنبال مبارزه نظامی در سوریه هستند و آرامش مردم را بر هم زده اند، جلوی قیام مردمان خودشان را بگیرند.

طرح کوفی عنان ناکارآمد بود

وی با اشاره به ناکارآمدی طرح کوفی عنان گفت: این طرح هیچ پشتوانه سیاسی نداشت و فقط موجب آتش بس یک جانبه در سوریه شد و این امر فرصتی را برای معارضین سوری فراهم کرد که خود را تجهیز کنند، اما مردم مقاوم سوریه این مرحله را هم با موفقیت پشت سر خواهند گذاشت.

ایجاد حلقه های مقاومت میان جوانان سوری

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور با بیان اینکه جوانان سوریه باید حلقه های مقاومت اسلامی تشکیل دهند، گفت: سوریه اکنون نیازمند شکل گیری حلقه های مقاومت اسلامی در بین جوانان این کشور است.

رضایتی افزود: ما از جوانان سوری می خواهیم که با شکل گیری این حلقه های مقاومت تروریست ها را شکست دهند.

وی همچنین با اشاره به کشتار مسلمانان میانمار گفت: در حالی که اوباما چند روز پیش پیام تبریک برای مسلمانان می فرستد در مقابل کشتار فجیع مسلمانان میانمار سکوت کرده است.

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور با اشاره به فهم استراتژیک کشورهای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه امروز کشورهای اسلامی در پازل آمریکا بازی می کنند و عده ای از آنان نیز توافق پنهانی با اسرائیل بسته اند.

رضایتی تاکید کرد: اگر بشار اسد همین امروز اعلام کند که با حلقه مقاومت مخالف است، همین امروز مشکل سوریه حل خواهد شد. بنابراین اگر جریان های اسلام گرا فکر می کنند که با رژیم صهیونیستی به نتیجه می‌رسند در اشتباه هستند.

در ادامه این نشست خبری محسن میرحاجی، عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران با اشاره به عواملی که در اتفاقات اخیر سوریه دخیل هستند، گفت: ما حضور علنی و آشکار آمریکا را در اتفاقات سوریه شاهد هستیم، به طوریکه تاکنون 6-7 کنفرانس که اولین آن در تونس و آخرین آن در فرانسه بوده برای براندازی حکومت بشار اسد برگزار کرده است.

میرحاجی افزود: تاکنون بیش از 100 سفر خارجی مقامات آمریکایی برای رایزنی با دیگر کشورها داشته اند که این نشان دهنده آن است که حاضرند تمامی مسائل حقوق بشر را زیر پا بگذارند تا در سوریه تغییرات اساسی انجام شود.

وی با طرح این سوال که این هجمه توان آمریکا برای تغییر در سوریه برای چیست؟ ادامه داد: اگر آمریکا برای دموکراسی و حقوق بشر در صدد تغییرات در سوریه است، چرا نسبت به نقص حقوق بشر در هم‌پیمایان خود در بحرین و عربستان سکوت می کنند؟ در این کشورها شاهدیم که حتی یک درصد از حقوق بشری که در سوریه حاکم است، در آنان نیست.

عربستان پرچمدار تغییرات در سوریه است

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران با بیان اینکه عربستان پرچمدار تغییرات در سوریه است، گفت: با توجه به اینکه کوچکترین آثار حقوق بشر در کشور عربستان وجود ندارد و شیعیان این کشور را قتل عام می کنند، داعیه مبارزه با حقوق بشر به خود گرفته و مخالفان سوری را تجهیز می کنند.

میرحاجی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تمامی کشورهای جبهه استکبار در پشت پرده تغییرات در سوریه قرار دارند، عقل ضد استکباری جنبش دانشجویی این مساله را می رساند که این مساله حتما یک نفع برای جبهه استکبار و یک ضرر برای جبهه حق خواهد داشت.

اتفاقات سوریه یک حرکت مردمی نیست بلکه مبارزه بین المللی است

وی اتفاقات در سوریه را یک مبارزه بین المللی علیه حکومت بشار اسد دانست و گفت: اتفاقات سوریه یک حرکت مردمی برای نیل به خواسته های سیاسی نیست، بلکه یک حرکت بین المللی برای ساقط کردن حکومت سوریه شکل گرفته است.

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران افزود: این اتفاقات یک روند مردمی نیست، بلکه یک عده معدودی با سازمان دهی خارجی در حال شکل گیری به این اتفاقات هستند.

اتفاقات سوریه با روح انقلابات منطقه در تعارض است

میرحاجی با بیان اینکه اتفاقات سوریه با روح انقلابات منطقه در تعارض است، گفت: در اتفاقات سوریه هیچ یک از شعارها و خواسته های اسلامی را شاهد نیستیم، بنابراین عنوان اصطلاح انقلاب اسلامی برای حوادث سوریه یک مذاح سیاسی است.

وی با بیان اینکه جرم بزرگ سوریه در منطقه مرزبندی مشخص و موضع ثابت با آمریکا و رژیم صهیونیستی است، بیان کرد: فرآیند کلی این رخدادها به خاطر ایستادگی در مساله مقاومت اسلامی است. مشکل بزرگ سوریه ثبات و ایستادگی بر سر مقاومت اسلامی است و اگر لحظه ای از موضع زندگی استکباری اش کوتاه بیاید، تمامی این حوادث پایان خواهد یافت.

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران با بیان اینکه جبهه استکبار هیچ مشکلی با دیکتاتوری ندارد، بلکه مشکلشان اسلام انقلابی است، خاطر نشان کرد: دنیای استکبار از شکل گیری بلوک اسلامی در مقابل بلوک غرب در هراس است.

بلوک جدیدی به نام اسلام انقلابی در مقابل بلوک غرب در حال شکل گیری است

میرحاجی افزود: در مقابل بلوک غرب، بلوک جدیدی به نام اسلام شکل گرفته آن هم نه از نوع اسلام آمریکایی که عربستان سردمدار آن است، بلکه اسلام انقلابی که ایران اسلامی خالق آن است. بنابراین مشکل کشورهای غربی بلوک اسلامی است، نه نظام دیکتاتوری در سوریه.

وی با بیان اینکه سوریه یکی از پایه های بلوک اسلامی در منطقه است، اضافه کرد: آمریکا تمام توان خود را برای ساقط کردن حکومت بشار اسد به کار گرفته است.

سوریه زیر بمب باران کارتل های رسانه ای

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران با بیان اینکه سوریه با کارتل های رسانه ای در حال جنگ است، گفت: اکنون که وضعیت سوریه آرام است زیر بمباران شایعات و دروغ رسانی رسانه های غربی و عربی قرار گرفته است و این رسانه ها از راه تغییر افکار عمومی می خواهند به هدف خودشان برسند که در این میان الجزیره و العربیه از دیگر رسانه ها پیشی گرفته اند.

میرحاجی تاکید کرد: مردم سوریه با حفظ انسجام اتحاد ملی این مرحله سخت را هم پشت سر خواهند گذاشت.

وی خطاب به بشار اسد گفت: از بشار اسد می خواهیم این اصلاحات سوریه را هرچه زودتر انجام دهد که این اصلاحات نوید و امید ادامه این حکومت مردمی است.

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران همچنین در مورد کشتار مسلمانان میانمار افزود: کجای حقوق بشر این را نوشته که چون مسلمان هستید باید بمیرید؟ رئیس سازمان ملل کجا است؟ چرا در مقابل این کشتار فجیع و بی رحمانه سکوت کرده است؟

دستگاه دیپلماسی در برابر کشتار مسلمانان میانمار مواضع جدی تر بگیرد

میرحاجی در اعتراض به مواضع دستگاه دیپلماسی کشور در قبال کشتار مسلمانان میانمار گفت: یک موضع‌گیری آن هم از طرف سخنگو کافی نیست و دستگاه دیپلماسی ما باید در این زمینه مواضع مهمتری اتخاذ کند.

وی همچنین در پایان خواستار ورود نظامی جامعه بین المللی برای حل مساله میانمار شد.

مواضع ضد استکباری بشار اسد عامل اصلی اتفاقات اخیر در سوریه است

همچنین سیدعلی موسوی، دبیر تشکیلات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور نگرش بشار اسد در قبال استکبار را عامل اصلی حوادث اخیر در سوریه دانست و گفت: نگرشی که بشار اسد در رابطه با استکبارستیزی دارد و اینکه مانند کشورهای دیگر منطقه زیر سلطه و یوغ آمریکا نیست، بنابراین از حمایت های کشورهای غربی برخوردار نیست.

موسوی با بیان اینکه ترورهایی که در سوریه رخ می دهد، یادآور ترورهای اوایل انقلاب در ایران است، گفت: این ترورها برای خدشه وارد کردن به پایه های مستحکم سوریه است.

ترکیه به پایگاه ضد اسلام تبدیل شده است

وی در مورد گروه های معترض سوریه ادامه داد: این گروه ها سازمان دهی شده با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که تمام سلاح آنان نیز توسط ترکیه وارد سوریه می شود و ترکیه امروز به پایگاه های رژیم صهیونیست ها و ضد اسلام تبدیل شده است.

دبیر تشکیلات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور مقاومت را تنها راه پیروزی سوریه در برابر این نابسامانی ها و گروهک های مبارز دانست و تصریح کرد: ما به دولت و ملت سوریه اعلام می کنیم که این راه را ادامه دهند تا این نابسامانی ها هر چه زودتر پایان یابد و سوریه به راه خودش در حمایت از مقاومت اسلامی ادامه دهد.

در پایان این نشست خبری سفیر و مسئولان سفارت سوریه در پیامی از دانشجویان ایرانی تقدیر کردند.