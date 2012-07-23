حضور مرکز تخصصی تفسیر با 25 عنوان کتاب در نمایشگاه قرآن تهران

حجت الاسلام مجتبی احدی در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به شرکت مرکز تخصصی تفسیر در نمایشگاه قرآن تهران عنوان کرد: مرکز تخصصی تفسیر یکی از مراکز وابسته به مرکز تحقیقاتی جواد الائمه است که در سالجاری با 25 عنوان کتاب در نمایشگاه قرآن تهران شرکت کرده است.



وی با بیان اینکه 14 عنوان کتاب عرضه شده چاپ اول هستند ادامه داد: عرضه 5 جلد کتاب تفسیر فروغ، کتاب عنوان الکلام با موضوع شرح دعاهای ماه مبارک رمضان، سلوک خانواده با موضوع بررسی مساله خانواده از دیدگاه عارفان، نظارت همگانی،نظارت ملی با موضوع اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و توازن عملی با موضوع توازن بین اعمال و رفتار انسانی از جمله این کتاب ها است.



مدیر مرکز تحقیقاتی جواد الائمه با اشاره به اینکه مرکز تخصصی تفسیر قرآن کریم در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اقدام به جذب طلبه و آموزش تخصصی تفسیر دارد بیان داشت: در حال حاضر 110 طلبه در مقطع کارشناسی این مرکز مشغول تحصیل هستند.



وی ادامه داد: در ایام ماه مبارک رمضان نیز این مرکز اقدام به برگزاری جلسه تفسیر در مسجد انصار المهدی تهران با موضوع تفسیری سفر برزخی انسان و تمثیلات آن کرده است.



احدی نژاد در ادامه ضمن گله مندی از گرانی کاغذ بیان کرد: این مرکز در حال حاضر به علت گرانی کاغذ نتوانسته برخی از کتاب های خود را منتشر کند.



وی افزود: به عنوان مثال کتاب تفسیر فروغ با استقبال مواجه شده است اما مرکز به دلیل گرانی کاغذ نمی تواند اقدام به انتشار مجدد این کتاب داشته باشد.