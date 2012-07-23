محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ماموران نیروی انتظامی شهرستان بروجرد استان طی بازرسیهای خود مقادیری لوازم خانگی خارجی و 10 هزار نخ انواع سیگار قاچاق کشف کردند که پرونده پس از بررسی در شعبه تعزیرات حکومتی استان منجر به صدور حکم شد که بر اساس این حکم متخلفین علاوه بر ضبط کالا به پرداخت بیش از 13 میلیون تومان جریمه نقدی معادل دوبرابرارزش ریالی کالاهای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم شدند.

همچنین در پرونده دیگری ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی جهرم مقادیری کالای قاچاق خارجی کشف کردند که پرونده پس از بررسی در شعبه قاچاق تعزیرات استان موجب صدور حکم برای متخلفان شد. در این حکم آمده است: با توجه به مستندات موجود در پرونده، تخلف انتسابی محرز تشخیص و متخلفین علاوه برضبط کالا به پرداخت بیش از 20 میلیون تومان جریمه نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند.



