به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباسزاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش 36 درصدی کشفیات سرقتها در استان بوشهر از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار داشت: در کشف احشام سرقتی شاهد افزایش 140 درصدی و همچنین در کشف موتورسیکلتهای سرقتی 15 درصد افزایش داشتهایم.
وی به آمار دیگر موارد کشف سرقتها اشاره کرد و بیان داشت: افزایش 149 درصدی کشف سرقت از اماکن، افزایش 67 درصدی کشف سرقت از مغازهها و افزایش 49 درصدی کشف سرقت از منازل را داشتهایم.
فرمانده انتظامی استان بوشهر حضور برخی از سارقان در خارج از محدوده استان را یکی از عوامل طولانی شدن کشف سرقتها دانست و افزود: عدم دسترسی مطلوب به این افراد باعث میشود تا شناسایی و دستگیری این افراد زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
وی از ابلاغ موضوع برخورد با خردهفروشان مواد مخدر به استان خبر داد و تصریح کرد: این کار در دستور کار پلیس قرار گرفته است که شاهد افزایش 36 درصدی برخورد با معتادان در استان بوشهر هستیم.
سردار عباسزاده به میزان کشفیات گیرندهها و لوازم و تجهیزات دریافت ماهواره ای اشاره کرد و افزود: با تلاشهای مستمر پلیس شاهد افزایش 90 درصدی کشفیات تجهیزات ماهوارهای در استان بوشهر هستیم.
وی وضعیت امنیتی استان بوشهر را مطلوب توصیف کرد و بیان داشت: میزان کشفیات مواد مخدر از ابتدای امسال تاکنون 45 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در بخش گروگانگیری و سرقت مسلحانه و راهزنی آمار ما منفی است.
فرمانده انتظامی استان بوشهر به میزان کشفیات خودرو و لوازم درون آن اشاره کرد و گفت: شاهد افزایش میزان 104 درصدی کشفیات سرقت خودرو و افزایش 10 درصدی کشف سرقت لوازم داخل خودرو هستیم.
وی به رضایتمندی مردم از پلیس در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: بوشهر در مقایسه با دیگر استانهای همجوار خود از نظر احساس امنیتی و رضایتمندی مردم در رتبه خوبی قرار دارد.
نظر شما