22 بقعه در همدان نوسازی شد/ درآمد 270 میلیون تومانی موقوفات همدان

حجت‌الاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای نوسازی سایر امامزادگان و بقاع متبرکه به حمایت‌ها و کمک‌های مالی مردم نیاز است .

حجت‌الاسلام صالحی سنددار شدن تمام موقوفات را از اولویت‌های کار این اداره دانست و گفت: نباید اجازه داد به خاطر نداشتن سند موقوفات به این املاک تعرض شود .

وی صدور حکم برای هیئت امنای امامزادگان و جذب خادم افتخاری را نیز از دیگر فعالیت‌های این اداره دانست و با ابراز گله از برخی ادارات در مورد پرداخت اجاره موقوفات، گفت: بعضی از ادارات دولتی کمبود اعتبار را بهانه ای برای ندادن حق و حقوق اوقاف و امور خیریه عنوان می‌کنند .

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به اینکه 253 امامزاده در استان همدان وجود دارد، گفت: با وجود این تعداد نذورات مردمی بسیار کم است و در سه ماهه نخست امسال تنها 270 میلیون تومان درآمد از محل امامزادگان استان همدان محقق شده است .