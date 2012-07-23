22 بقعه در همدان نوسازی شد/ درآمد 270 میلیون تومانی موقوفات همدان

حجتالاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای نوسازی سایر امامزادگان و بقاع متبرکه به حمایتها و کمکهای مالی مردم نیاز است.
حجتالاسلام صالحی سنددار شدن تمام موقوفات را از اولویتهای کار این اداره دانست و گفت: نباید اجازه داد به خاطر نداشتن سند موقوفات به این املاک تعرض شود.
وی صدور حکم برای هیئت امنای امامزادگان و جذب خادم افتخاری را نیز از دیگر فعالیتهای این اداره دانست و با ابراز گله از برخی ادارات در مورد پرداخت اجاره موقوفات، گفت: بعضی از ادارات دولتی کمبود اعتبار را بهانه ای برای ندادن حق و حقوق اوقاف و امور خیریه عنوان میکنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به اینکه 253 امامزاده در استان همدان وجود دارد، گفت: با وجود این تعداد نذورات مردمی بسیار کم است و در سه ماهه نخست امسال تنها 270 میلیون تومان درآمد از محل امامزادگان استان همدان محقق شده است.
حجتالاسلام محمد صالحی با اشاره به اینکه مسئولان در خصوص اختصاص اعتبار به بهانه درآمدزایی امامزادگان، هیچ کمکی نمیکنند، در خصوص موقوفه شاهزاده حسین و ساختمان بانک ملی گفت: این پرونده به دستور رئیس قوه قضاییه در حال پیگیری است اما چون بسیار وسیع است رسیدگی به آن وقت زیادی نیاز دارد.
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