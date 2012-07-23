مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کارگاه با حضور فرهاد مهندس پور از نویسندگان و کارگردانان شناخته شده کشور با آموزش مباحثی در زمینه های آموزش بازیگری، کارگردانی و آسیب شناسی تئاتر برگزار شد.

وی با بیان اینکه انجمن هنرهای نمایشی اهواز برگزاری کارگاه های آموزشی متعددی را در برنامه دارد، افزود: این کارگاه آموزشی در راستای اجرای اهداف انجمن هنرهای نمایشی اهواز و توجه به مقوله آموزش و تحول وپویایی تئاتر این شهرستان برگزار شده است.



بوعذار با بیان اینکه 15 گروه نمایشی در این کارگاه آموزشی شرکت کرده اند، گفت: شرکت کنندگان نسبت به برگزاری این کارگاه آموزشی اظهار رضایت و افزایش این برنامه ها را خواستار شدند.



مدیر روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی اهواز گفت: مبحث آموزش صحیح و حرفه ای برای گروه های نمایشی مقوله فراموش شده ای در استان و شهرستان اهواز بوده که به منظور رسیدن به نتایج مطلوب در فعالیت هنری باید به این مقوله توجه شود.



وی با اشاره به اینکه برنامه های این انجمن در بخش های آموزشی، محتوایی و اجرایی است، تصریح کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف هنری مدتهاست که در اهواز مغفول مانده و با شکل گیری انجمن هنرهای نمایشی برنامه ریزی برای برگزاری این کارگاه ها در دست اجرا است.



بوعذار گفت: در این خصوص دعوت از اساتید و افراد شناخته شده در برنامه این انجمن قرار دارد.



وی یادآور شد: ساماندهی گروه های نمایشی، برگزاری همایش های آسیب شناسی، برگزاری کلاس آموزش حرفه ای، انتخاب کارگردانان برتر تخصصی هر بخش، حمایت از تهیه و تولید آثار فاخر دینی وارزشی و برنامه ریزی به منظور اجرای مستمر ومداوم نمایش تئاتر از برنامه هایی است که در سال جاری توسط انجمن هنرهای نمایشی اهواز دنبال می شود.