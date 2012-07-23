صفی اله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره نقش ماه مبارک رمضان و فواید روزه داری کودکان و نوجوانان گفت: ماه رمضان تاثیر بسزایی در رشد روحی و روانی کودکان و نوجوانان خواهد داشت و در کنترل بسیاری از آسیب های اجتماعی نظیر بزهکاری و....، دوری از افسردگی و آرامش روحی تاثیر گذار خواهد بود.

ماه مبارک رمضان فرصتی ویژه برای والدین در تربیت کودکان

وی افزود: والدین نیز باید با بهره گیری از ظرفیت های این ماه الهی و ستفاده صحیح از این فرصت بچه ها را به نحو مناسب تربیت و آموزش دهند.

رمضانخانی گفت: این ماه بهترین زمان را در اختیاروالدین،مربیان و مسوولین قرار داده است تا مفاهیم و آموزه های دینی و اخلاقی را با روش های خلاقانه و جذاب به فرزندان خویش انتقال دهند و آنها را برای یک زندگی سالم در آینده آماده سازند.

تاثیر آموزه های دینی در دوران طفولیت

وی در ادامه با اشاره به نقش و تاثیر آموزه های دینی در کودکان از زمان طفولیت افزود: فرزندان ما گرچه به سن تکلیف و روزه داری نرسیده باشند اما برخی آموزه ها برای همیشه در اذهانشان حک خواهد شد و باقی خواهد ماند.

رمضانخانی گفت: ما وظیفه داریم فرزندان را با اهمیت روزه و فرهنگ روزه داری آشنا نماییم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش دیگری به نقش مربیان دراین ایام اشاره کرد و گفت: مربیان باید در این ماه با صبر و حوصله بیشتری در خدمت کودکان باشند، زیرا بچه ها نمونه های عملی را بهتر فراخواهند گرفت و خوش اخلاقی و صبر در ماه مبارک رمضان می تواند تأثیرات مثبت روزه را بهتر به کودکان ونوجوانان انتقال دهد.

وی در پایان افزود: کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان برنامه های خاص و ویژه ای را در مراکز مختلف و به شکل استانی تدارک دیده است.