به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسداللهی‌مقدم قبل از ظهر دوشنبه در مجمع عمومی مداحان و شاعران مذهبی شهرستان نیشابور گفت: بعد از دوره مذکور و بر اساس آئین‌نامه، سطح‌بندی مداحان، صدور کار دائم مداحان به‌ صورت کشوری صورت می‌گیرد.

وی افزود: 293 نفر به مدت سه ماه در کلاس‌های آموزشی ترم اول کانون مداحان نیشابور حضور پیدا کردند و از هفت مرداد ماه به مدت یک هفته امتحانات ترم اول این دوره آموزشی برای عمومی شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود.

صدور کارت موقت برای شناسایی مداحان

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای شناسایی مداحان کارت موقت صادر شده است، تصریح کرد: از این تاریخ اطلاع تمامی هیئت می‌رسد که تمامی مداحان دارای کارت شناسایی اجازه اجرای برنامه دارند.

وی برگزاری 24 جلسه هیئت رئیسه کانون مداحان و شاعران مذهبی از ابتدای شروع تاکنون خبر داد و بیان داشت: در یک سال و نیم گذشته از عمر این دوره کانون پرونده 50 نفر از مداحان به دلیل عدم رابطه با کانون باطل شده است.

وی تاکید کرد: فرم مصاحبه مداحی باید توسط تمام مداحان تکمیل شود.

رئیس کانون مداحان و شاعران مذهبی نیشابور گفت: در دستورالعمل ابلاغی از تهران در طرح دسته‌بندی، مداحان کانون مداحان به چهار سطح ستایش‌گر، ذاکر، مداح و پیرغلام تقسیم می‌شوند.

امضا تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش برای جذب مداحان دانش‌آموز

اسداللهی‌مقدم از امضا تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش برای جذب مداحان دانش‌آموزی توسط این کانون خبر داد و افزود: مداحان زیر هشت سال با نظارت کانون در آموزش و پرورش آموزش داده می‌شوند و پس از اتمام دوران تحصیل نیز عضو کانون بوده و ارتباط همچون دیگر اعضا ارتباط دارند.

وی رفتارها، صحبت‌ها و نوع زندگی مداحان اهل‌بیت(ع) را بسیار مهم ارزیابی کرد.