خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: در قسمتی از نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام (ره) آمده است: از جمله مسائلی که مظهر عقلانیت امام بزرگوار بود این بود که ایشان به مردم تفهیم کرد که آنها صاحب و مالک این کشورند. مملکت صاحب دارد. این حرف را در دوران حکومت‏های استبدادی نیز بر زبان جاری می‏کردند که آقا مملکت صاحب دارد. مرادشان از صاحب مملکت، دیکتاتورها و مستبدینی بودند که بر کشور حکمرانی می‏کردند. امام به مردم تفهیم کرد که مملکت صاحب دارد و صاحب مملکت، خود مردم هستند.

نیم نگاهی به زندگی حضرت امام خمینی(رض) کاری از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس است که در قسمتی از این بخش می‎خوانیم: حضرت امام(ره) در نامه‏ای به فرزندشان حاج احمد آقا نگاشت، در مورد چگونگی استفاده از دوران جوانی، چنین سفارش کرد:"عزیزم! از جوانی به اندازه‏ای که باقی است استفاده کن، در پیری همه چیز از دست می‏رود، حتی توجه به آخرت و خدای تعالی. از مکرهای بزرگ شیطان و نفس اماره آن است که جوانان را وعده طول عمر می‏دهد و تا لحظه آخر با وعده‏های پوچ، انسان را از ذکر خدا و اخلاص برای او باز می‎دارد تا مرگ برسد و در آن حال، ایمان را اگر تا آن وقت نگرفته باشد، می‎گیرد."

در مقاله "چگونگی تحقق شعار سال91"(قسمت دوم) به قلم حجت الاسلام سمیع الله مردان رئیس اداره تبلیغات اسلامی نطنز می‏خوانیم: تأکید بر تولید، ضرورتی روز افزون، زمینه انتخاب این نام برای سال 91، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست، تکیه بر تولید ملی، پادزهر تحریم است، مصرف کالای ایرانی، لبیک به پیام رهبری است.

همزیستی و وحدت تداوم در سایه اسلام نوشته فاطمه جان جان، تهاجم فرهنگی در کتاب‏های کودکان به قلم احمد قربان‏زاده، بزرگترین چالش دشمنان با نظام ما، در اندیشه و جهان بینی اسلامی نهفته است، سخنی از حجت الاسلام نبویان، ذلت معنوی نتیجه عدم پیروی از پیامبران درونی است از سلسله درس‏های اخلاق آیت الله حسین مظاهری و ضرورت صدور انقلاب اسلامی و مطالب دیگری از جمله عناوین درج شده در این شماره نشریه بشری هستند.

