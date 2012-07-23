ساعت اجرای آثار نمایشی تئاتر شهر تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان ساعت اجرای آثار نمایشی به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر تغییر کرد. براساس تغییرات انجام گرفته ساعت اجرای نمایش" آنتوان و مسافر کوچولو " به کارگردانی حسن باستانی در تالار چهارسو از ساعت 20 به ساعت 19:15 تغییر پیدا کرد.

ساعت اجرای نمایش"به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو" به کارگردانی مسعود موسوی در تالار قشقایی هم از سه شنبه سوم مرداد ماه از ساعت 19:30 به ساعت 19 تغییر می کند. ساعت اجرای نمایش " شیوه صحیح استفاده از دستگاه " به کارگردانی نیما دهقانی در سالن انتظار تالار اصلی هم از ساعت 15:30 به ساعت 17 تغییرپیدا کرده است.

ساعت اجرای نمایش "مستر پرزیدنت " به کارگردانی رضا صورتی و مصطفی حاجی قاسمی در سالن تشریفات نیز از ساعت 18 به ساعت 19 تغییر پیدا خواهد کرد. ساعت اجرای نمایش های " خرس " به کارگردانی اسماعیل شفیعی در تالار سایه و "گورگیر" به کارگردانی علی یعقوب زاده در کارگاه نمایش تغییری پیدا نکرده و طبق زمان بندی به ترتیب در ساعت 19 و 17:30 میزبان علاقه مندان تئاتر خواهند بود.



نشست خبری نمایش " به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو " برگزار می شود

نشست خبری نمایش "به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو" دوشنبه دوم مرداد ماه در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.دراین نشست که ساعت 17 تاریخ یاد شده در تالار قشقایی برگزار می شود گروه اجرایی نمایش ضمن معرفی اثر به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهند .

شایان ذکر است نمایش به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو نوشته داریوش رعیت و کارگردانی مسعود موسوی ساعت 19:30 در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

وصیت پدری در برج آزادی خوانده می شود



نمایش "وصیت پدری" نوشته کیاوش و آرش زارع طلب به کارگردانی سید مصطفی رضوی و کیاوش زارع طلب برای دومین سال متوالی از یکم تا 28 مرداد سال جاری در تالار اصلی مجموعه برج آزادی روی صحنه می رود.

این نمایش که معاصر سازی شده یک داستان تاریخی است، داستان زندگی پنج پدر را روایت می کند که زندگی هر کدام آنها به نوعی با یکدیگر گره خورده و بین این داستان و اتفاقات زمان حضرت علی (ع) شبیه سازی صورت گرفته است؛ این در حالی است که متن نمایش نسبت به سال گذشته دستخوش تغییرات بسیاری شده است.

نمایش "وصیت پدری"، وجود یک تونل 35 متری قبل از ورود به تالار نمایش است که بازیگران از آنجا تماشاگران را همراهی کرده و یک سری اتفاقات غیر منتظره در آن رخ می دهد، در واقع نمایش از همین تونل آغاز می شود. در این نمایش، بازیگرانی چون شیوا ایوبی، مجید شکری، مرتضی دلداده، سمیرا شجاعی، مهسا مظاهری، سمیه محمدی پور، محمود طاهری،" محمد اعلایی، سعید نوری، محمد زلفی و ... به ایفای نقش می پردازند.

انتخاب موسیقی و طراحی صحنه نمایش را کیاوش زارع طلب، طراحی نور و لباس را سید مصطفی رضوی و اجرای دکور تونل را حسین زیرک بر عهده داشته اند. نمایش "وصیت پدری" به همت گروه منظر و با حمایت معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 11 از 1 تا 28 مرداد همه روزه به جز شنبه ها از ساعت 18 در تالار اصلی برج آزادی روی صحنه است.

اجرای"ترن" با حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نمایش ترن توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با نویسندگی حمیدرضا آذرنگ و کارگردانی نیما دهقان روی صحنه می رود.

جوادتمدنی مدیر روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با اعلام این خبر گفت: نمایش ترن به عنوان یک اثر ویژه با نگاهی نو و خارج از کلیشه­های رایج توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس تولید خواهد شد. این اثر که توسط حمیدرضا آذرنگ در حال نگارش است، توسط نیما دهقان کارگردانی خواهد شد.

وی ادامه داد: قرار است این طرح به صورت کارگاهی نوشته شود و جمعی از بازیگران شاخص و مطرح سینما و تئاتر کشور در این پروژه بزرگ و پربازیگر به ایفای نقش بپردازند. مدت زمان این اثر نمایشی 2 ساعت است.