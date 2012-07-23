به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نبوی مجموعه مستند "کند و کاو" را با هدف روایت جدیدی از نهضت امام خمینی (ره) برای شبکه مستند سیما تولید می‌کند.

وی در این باره گفت: از آن جا که احساس می‌کنم هنوز در دوران نهضت امام خمینی (ره) به سر می‌بریم و تاثیرات افکار ایشان همچنان بر جهان حاکم است به سراغ ساخت این مجموعه رفتم تا این بار و در قالب این مجموعه تاریخچه نهضت امام از سال 1341 تاکنون و با نگاهی جدید و تحلیلی بررسی شود. در این اثر ما از لحظه شکل گیری نهضت ایشان تا به امروز و تاثیرات منطقه ای و جهانی و بخصوص بیداری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نبوی تاکید کرد: بیش از هرچیز تاثیرات مذهبی و فرهنگی این نهضت را در این مجموعه مورد توجه قرار دادیم تا "کند و کاو" در سه فاز شامل دو فاز 13 قسمتی و یک 14 قسمتی که در مجموع 40 قسمت می‌شود، آماده پخش از شبکه مستند سیما شود.

انتصاب فرمانده پایگاه بسیج شبکه یک سیما

طی حکمی از سوی رئیس مرکز بسیج رسانه ملی، امرالله مصداقی مدیر پخش شبکه یک سیما، به عنوان اولین فرمانده پایگاه بسیج در این شبکه منصوب شد.

بر اساس این گزارش در جلسه معارفه‌ای که در آستانه ماه مبارک رمضان با حضور علی اصغر جعفری مشاور رئیس سازمان و رئیس مرکز بسیج صداوسیما، مهدی فرجی مدیر شبکه یک سیما، دکتر محمدمهدی قاسمی مدیر شبکه آموزش سیما که فرماندهی حوزه مقاومت بسیج سیما را نیز بر عهده دارد، در محل شبکه یک برگزار شد، رئیس مرکز بسیج رسانه ملی گفت: امروز به صورت رسمی و بر اساس تخصصی شدن فعالیت پایگاه‌های مقاومت بسیج رسانه ملی و به منظور برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی بیشتر در فعالیت‌های تخصصی پایگاه‌های بسیج شبکه‌های تلویزیونی و در راستای مامویت‌های ذاتی و تخصصی، اولین پایگاه تخصصی بسیج شبکه یک سیما با معارفه فرمانده در زیر مجموعه حوزه بسیج معاونت سیما تشکیل می‌شود.

در ادامه فرجی مدیر شبکه یک سیما نیز گفت: نگاه افکار عمومی به بسیج اینگونه است که بسیجیان افرادی متمایز و سربلند از سایرین در حوزه علم و عمل هستند لذا بسیجیان سازمان نیز باید در حوزه رسانه و پیام، حضوری جدی و تاثیرگذار داشته باشند و در این راستا شبکه یک سیما و گروه‌های برنامه‌ساز شبکه آمادگی خود را برای برقراری ارتباط دوسویه با مرکز بسیج سازمان به منظور ترویج فرهنگ بسیجی در میان آحاد مردم اعلام می‌کند.

بررسی الگوهای سیستم پرداخت الکترونیک کشور در برنامه دونیم ساعت

در برنامه دو نیم ساعت امشب شبکه خبر امنیت در تراکنش‌های مالی با بررسی الگوهای مدیریت سیستم‌های پرداخت الکترونیک کشور با حضور کارشناسان بررسی می‌شود.

ساختار شبکه پرداخت الکترونیک ، انواع حملات در حوزه کسب و کار بانکی، راهکارهای کاهش ریسک و افزایش امنیت در بخش پرداخت از محورهای گفتگو در برنامه دونیم ساعت شبکه خبر است.

"دونیم ساعت" هر شب ساعت 30/20 به بررسی موضوعات روز با حضور کارشناسان روی آنتن شبکه خبر می‌رود.

پخش سلسله سخنرانی‌ها از شبکه قرآن

در ایام ماه مبارک رمضان، سلسله سخنرانی‌های کارشناسان قرآنی هرروز از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

برنامه زمانی سخنرانی‌ها شبکه قرآن و معارف سیما در ایام ماه مبارک رمضان به این شرح است: سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی ساعت 6 صبح، حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان ساعت 9 صبح، آیت الله ناصری ساعت 12:20، آیت الله مکارم شیرازی ساعت 13:45، آیت الله سید محمد ضیا آبادی ساعت 15:50 و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان ساعت 0 بامداد.

فراخوان جشنواره مستندسازی نردبان اعلام شد

جشنواره مستندسازی نیمه حرفه‌ای "نردبان" در دو بخش دانشجویی و آزاد برگزار می‌شود. محمد محمدیان تهیه کننده این برنامه گفت : در این جشنواره که فراخوان آن را این هفته در برنامه "نردبان" اعلام کردیم، علاقمندان به مستندسازی و به خصوص مستدسازان تازه کار و نیمه حرفه‌ای می‌توانند آثار خود را با هر موضوع و ساختاری تا اواخر پاییز به شبکه مستند سیما و برنامه نردبان ارسال کنند تا این آثار در دو بخش دانشجویی و آزاد مورد بررسی و داوری قرار بگیرند.

آغاز پخش برنامه "مشاور" از شبکه آموزش سیما

پخش مجله تصویری "مشاور" با موضوع مشاوره در زمینه‌های مختلف پزشکی،اجتماعی،تربیتی،حقوقی و رواشناسی از شبکه آموزش سیما آغاز شد.

اجرای این برنامه را راحله امینیان و دکتر محمدنظری برعهده دارند و به جز روزهای دوشنبه و جمعه هر روز از ساعت 15:45 روی آنتن شبکه اموزش خواهد رفت.

مجله تصویری "مشاور" بخش‌های مختلفی دارد و هر روز با حضور یک کارشناس به مخاطبین در زمینه‌های پزشکی،اجتماعی،تربیتی، حقوقی،رواشناسی و .. مشاوره داده خواهد شد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی مجید قره‌قزلو و با اجرای راحله امینیان و دکتر محمدنظری و به جز روزهای دوشنبه و جمعه هر روز از ساعت 15:45 روی آنتن شبکه اموزش خواهد رفت.

"سرزمین من ، قدس" در شبکه تهران



سریال "سرزمین من، قدس" به کارگردانی احمد دیمبس محصول کشور سوریه در یک فرصت 50 دقیقه‌ای هر روز ساعت 13:30 روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

این سریال که در ژانر تاریخی و محصول سال 2008 کشور سوریه است،‌ به معرفی برخی از بزرگترین مبارزان فلسطینی می‌پردازد. در این سریال به ظلم‌هایی که انگلیسی‌ها به مردم مظلوم فلسطین روا داشته‌اند و همچنین فرهنگ شهادت و شهادت طلبی فلسطینیان پرداخته و به زندگی مبارزان بزرگ فلسطین همانند عزالدین قسام و حاج امین الحسینی اشاره شده و بخش کوچکی از زندگی آنان به تصویر کشیده است.

این سریال در 30 قسمت 50 دقیقه ای در ماه مبارک رمضان هر روز ساعت 13:30 بر از شبکه تهران پخش می‌شود.

پاسخ به سوالات حقوقی ایرانیان خارج از کشور در "میزان"

"میزان" کاری جدید از گروه جامعه و زندگی شبکه جهانی صدای آشناست که به سوالات حقوقی ایرانیان مقیم خارج از کشور پاسخ می‌دهد. این برنامه با هدف طرح سوالات و اشکالات ایرانیان مقیم خارج از کشور در حوزه مباحث حقوقی، پاسخ‎های کامل و دقیقی را توسط کارشناس برنامه به پرسش های مخاطبان ارائه می‎‏کند. رقیه آقازاده نویسنده، سردبیر و تهیه کننده، و مازیار قاسمی کارشناس مجری این برنامه را روزهای سه شنبه و چهارشنبه ساعت 06:00 به وقت تهران براب ربا ساعت 01:30 به وقت گرینویچ از کانال آمریکای شبکه جهانی صدای آشنا روی آنتن می‌برند. "در زیر زمین خانه کسی است" در شبکه مستند مراحل ساخت و روند تولید فیلم سینمایی "طلسم" ساخته داریوش فرهنگ، سه شنبه ، سوم مرداد ماه ، ساعت 16 در برنامه "یک فیلم ، یک تجربه" نمایش داده می‌شود. "طلسم" را داریوش فرهنگ در سال 1365 بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش ساخت. در خلاصه داستان فیلم آمده است: پس از مراسم عروسی، عروس و داماد همراه خویشاوندان داماد راهی روستای محل سکونت خود می‌شوند و .. در این فیلم 95 دقیقه‌ای جمشید مشایخی، سوسن تسلیمی، پرویز پورحسینی، آتیلا پسیانی، سوگند رحمانی، محمود جعفری، عطا‌ء‌الله زاهد، حامد تحصنی و ... بازی کردند. مجموعه "یک فیلم ، یک تجربه" با هدف بررسی ساخت مهم ترین آثار سینمایی ایران هر روز ساعت 16 از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود. افسانه منادی وارد "کوچه باغ‌های خاطره" می‌شود افسانه منادی نخستین سریال بلند خود با عنوان "در کوچه باغ‌های خاطره" را برای مرکز سیمافیلم کارگردانی می‌کند. وی در این باره گفت: این مجموعه به سنین نوجوانی (10 تا 15سالگی) بزرگان علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی ایران می‌پردازد. در این سریال خاطرات این بزرگان در سنین نوجوانی که حاوی پیام های تربیتی و اخلاقی همچون شجاعت، سخاوت، راستگویی و ... برای کودکان و نوجوانان است در قالب اپیزودهای جداگانه که هر اپیزود بنا بر مضمون آن قسمت نامگذاری شده است به تصویر کشیده می‌شود. منادی افزود: این سریال در 13 قسمت تولید می شود که در صورت امکان ، سری دوم و سوم آن نیز ساخته خواهد شد. احتمال دارد کارگردانی کار را به طور مشترک با نادر مقدس بر عهده داشته باشیم. همتی: ماه رمضان برای بچه‌ها هم هست

"میهمان ماه" عنوان برنامه‌ای است که هر روز سحر از شبکه دو سیما به صورت زنده روی آنتن می‌رود.

این برنامه که محصول گروه کودک و خردسال شبکه دو است را علی همتی تهیه کنندگی می‌کند. وی در این باره گفت: در ماه رمضان همیشه برای بزرگسالان برنامه داشتیم اما در شبکه دو که شبکه کودک است تصمیم به این گرفته شد که یک برنامه سحری برای بچه‌ها به خصوص روزه اولی‌ها داشته باشیم تا سحرهای خاطره انگیزی برایشان بسازیم. در این برنامه هم بخش‌های مختلفی داریم که شامل آموزش احکام دین و گزارش‌هایی مرتبط با آن است. میهمان ماه دومین سال پخش خود را پشت سر می‌گذارد.

سرنوشت موتمن به سیمافیلم ختم شد

نسخه فاین کات تله فیلم "و از سرنوشت" ساخته فرزاد موتمن تحویل مرکز سیمافیلم شد. مریم صفایی مدیر تولید این فیلم با اعلام این خبر گفت: عباس سالارزهی کار تدوین و صداگذاری فیلم را به پایان رسانده است و نسخه نهایی در 81 دقیقه به منظور بازبینی تحویل سیمافیلم شده است.

وی افزود: البته نسخه ارائه شده فاقد موسیقی است و در حال حاضر مشغول مذاکره با یکی از آهنگسازان مطرح تلویزیون هستیم که به محض قطعی شدن کار ساخت موسیقی نیز آغاز می‌شود تا پس از انجام اصلاحات اعلام شده از سوی مرکز، نسخه نهایی به همراه موسیقی آماده و تحویل شود.

برای این فیلم تلویزیونی در مجموع 26 جلسه تصویربرداری در 18 مکان پیش بینی شده بود که همگی در تهران انجام شد.

نگین صدق گویا، جمشید جهان زاده، فهیمه رحیمیان، راحیل بوستانی، ساناز صفایی، زهره صفوی، آیه کیانپور، کاظم نجار زاده و حبیب ثامنیه بازیگران اصلی این فیلم هستند.

خسرو دادگری مدیرتصویربرداری این تله فیلم است و مسعود دادگری صدابردار، اشکان عسگری طراح گریم و علی مربی طراح صحنه و لباس آن هستند. داستان "و از سرنوشت" به قلم روح‌اله صدیقی، روایتگر زندگی زنی میانسال به نام یاراحمدی است که دو فرزند دارد و مدت‌هاست که خبری از همسرش نیست؛ او وارد کسب و کاری می‌شود که ... .