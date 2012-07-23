افزایش تعداد لابسترها با رنگهای عجیب در آمریکا/ صید لابستر سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، بیل سارو مالک یک فروشگاه دریایی در منزفیلد ماساچوست اظهار داشت: وقتی قصاب بار را تخلیه می کرد گفت، وای خدای من برایمان لابسترهای مرده و پخته شده فرستاده اند، اما وقتی یکی از لابسترها را بالا گرفت، لابستر روی دست وی می خزید.

گزارشهای مختلف در آمریکا و کانادا از مشاهده لابسترهای با رنگهای مختلفی که پیشتر در میان آنها بسیار نادر بوده افزایش یافته است و از سوی دیگر لابسترهای عادی نیز داری خالهای سبز و قهوه ای شده اند.

در سالهای اخیر لابسترهایی به رنگهای آبی، نارنجی، زرد، سفید، رنگ رنگی، یک رنگ در یک طرف و طرف دیگر یک درنگ دیگر افزایش یافته است، اکنون شنیدن داستانهای صید لابسترهای رنگارنگ از سوی صیادان چندان هم غریب نیست.

براساس اظهارات مایکل تلوستی مدیر تحقیقات آکواریوم نیوانگلند در بوستن، هنوز هیچ کارشناسی درباره علت رنگ عجیب این لابسترها و افزایش این لابسترهای رنگی اظهار نظر علمی نکرده است.

برخی ها هم اعتقاد دارند که این امر می تواند صرفا به علت پیشرفت در فناوری بیشتر به نظر می رسد و با دوربینهای تلفنهای همراه و شبکه های اجتماعی خبر چنین رنگهای عجیبی میان لابسترها به سرعت پخش می شود و در نتیجه به نظر می رسد که تعداد این لابسترها در حال افزایش است.

از طرفی هم گفته می شود مشاهده لابسترها با رنگهای عجیب به علت افزایش صید است. در شهر مین ، پورتلند میزان صد نسبت به 20 سال گذشته 4 برابر شده و سال گذشته به 47 کیلو گرم رسید. وقتی که صید 4 برابر شده می توان انتظار داشت که رنگهای عجیب لابسترها نیز بیشتر به نظر برسد.

مایکل تلوستی گفت: اگرچه لابستر صید تجاری شماره یک در شمال شرقی است اما هنوز هم پرسشهای بی پاسخی درباره موجوداتی وجود دارد که در اعماق دریاها زندگی می کنند.

وی درباره حدس و گمانهایی که درباره این لابسترها صورت گرفته گفت: درحال حاضر می توان توضیحات بسیاری برای مسئله ارائه داد اما وقتی اطلاعات اصلی وجود ندارد یافتن علت آن میسر نیست.

گفته می شود که لابسترها می توانند به علت تنوع ژنتیکی رنگهای مختلفی داشته باشند. از هر 2 میلیون لابستر ممکن است یک لابستر آبی باشد، از هر 10 میلیون لابستر یک لابستر نارنجی است لابسترهایی که داری ترکیب رنگهای سیاه، زرد و نارنجی هستند یک در 30 میلیون بوده و لابسترهایی که در یک طرف یک رنگ و در طرف دیگر رنگ دیگری دارند یکی در 50 میلیون شناسایی می شوند و لابسترهای سفید که نادرترین آنها هستند یکی در 100 میلیون هستند.

دانشمندان اظهار داشتند که ممکن است جمعیت کل لابسترها درحال حاضر در مقایسه با سالهای گذشته درصدهای بالاتری از رنگهای غیر عادی هستند.

برخی از صیادان اظهار داشتند که طی سالهای اخیر لابسترهای رنگارنگ بسیاری دیده اند که زیباترین آنها لابستری به رنگ صورتی و بنفش بوده است.