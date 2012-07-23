گلستانیها 514 میلیارد ریال برای سلامتی امام زمان (عج) صدقه دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی اکبری اظهار داشت:‌ برای طرح صدقه برای سلامتی امام زمان 301 پایگاه در مساجد استان گلستان راه اندازی شد که در این پایگاه ها 490 میلیون و 545 هزار ریال کمک جمع آوری شده است.

وی با اشاره به اینکه 67 پایگاه کمیته امداد گلستان نیز در سطح استان در این ایام راه اندازی شد اذعان کرد: در این پایگاه ها نیز بیش از 24 میلیون ریال وجه نقدی جمع آوری شده است.

حاجی اکبری خاطرنشان کرد:‌ در راستای اجرای این طرح 9 گوسفند ذبح و 262 کیلوگرم گوشت گرم از محل وجوه جمع آوری شده در مساجد در بین نیازمندان توزیع شد.

توزیع 279 سبد کالا بین مددجویان سیلزده گلستان

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان از توزیع 279 سبد کالا به ارزش 189 میلیون ریال در بین مددجویان این نهاد که در سیل اخیر گلستان دچار خسارت شده بودند خبر داد.

به گزارش مهر، ربیع اله وفایی اظهار داشت:‌ با بررسی کارشناسان کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان 415 خانوار تحت حمایت این نهاد در سیل اخیر دچار حادثه شده بودند که بیشترین خسارت دیدگان مربوط به شهرستان رامیان و کمترین خسارت دیدگان را خانواده های تحت حمایت شهرستان کلاله و مراوه تپه تشکیل می دادند.

وی با اشاره به اینکه در بین مددجویان امداد گلستان در اثر سیل خسارت جانی وجود نداشته است ابراز داشت: خسارت های وارده بیشتر مربوط به آبگرفتگی منازل و از بین رفتن لوازم خانگی مانند یخچال، تلوزیون، فرش و ... است.

معافیت 484 فرزند مددجوی امداد گلستان



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان از معافیت 484 نفر از فرزندان خانواده های تحت حمایت کمیته امداد گلستان از خدمت سربازی خبر داد.

به گزارش مهر، عباس حاجی اکبری اظهار داشت: 484 نفر از فرزندان خانواده هایی که به علت فوت یا طلاق تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان قرار دارند در سال گذشته از معافیت خدمت سربازی برخوردار شدند.

وی با اشاره به اینکه 829 نفر نیز از انتقالی و بخشودگی خدمت سربازی بهره مند شدند اذعان کرد:‌ با صدور گواهی نامه از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان 784 نفر از انتقالی و 45 نفر نیزاز بخشودگی اضافه خدمت بهره مند شده اند.



درخشش یک کودک یتیم علی آبادی در مسابقات کاراته کشور



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان علی آباد کتول گفت: یک یتیم تحت حمایت این نهاد توانست مقام سوم کاراته کشور را بدست آورد.

به گزارش مهر، اسکندر اسکندری اظهار داشت: این یتیم تحت حمایت کمیته امداد علی آباد کتول در مقطع چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل است و علاوه بر ورزش در درس نیز با کسب معدل 20 موفق بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این یتیم از حمایت حامیان برخودار است اذعان کرد: این دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد علی آباد با کسب رتبه سوم در مسابقات کاراته کشوری به مسابقات آسیایی هنگ کنگ راه یافته که امید داریم با تلاش و پشتکار خود و حمایت حامیان بتواند در این دوره از مسابقات نیز خوش بدرخشد.



زوج فرهنگی حامی 14 یتیم شدند



معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: در ابتدای ماه مبارک رمضان زوج فرهنگی سرپرستی 14 یتیم کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان را برعهده گرفتند.

به گزارش مهر، ربیع اله وفایی اظهار داشت: ماه مبارک رمضان سرشار از خیر و برکت برای بندگان خوب خداست و این ماه بهترین فرصت برای انسان های مومن است تا بیش از گذشته رضایت خداوند را بدست آوردند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گلستان یاد آور شد: این زوج خیر متعهد شدند که ماهانه مبلغ 3 میلیون ریال به حساب ایتام تحت حمایت خود واریز کنند.