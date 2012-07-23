برگزاری 12 محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امورخیریه مازندران، از برگزاری ۱۲ محفل انس با قرآن با تلاوت قاری مصری استاد فاروق احمد احمد ضیف به‌مدت چهار روز در شهرهای استان خبر داد

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری فزود: استاد فاروق احمد احمد ضیف، در مازندران از روز چهارشنبه چهارم مرداد‌ماه تا شنبه هفتم مرداد‌ماه در امامزادگان و اماکن مذهبی مازندران به تلاوت کلام وحی الهی می‌پردازد.

وی ادامه داد: این قاری مصری در روز چهارشنبه چهارم مردادماه برابر با پنجم رمضان در آستانه امامزاده عبدالحق(ع) بهشهر، در امامزاده عباس(ع) ساری و در مسجد جامع نکا به تلاوت می‌ پردازد.

حیدری ادامه داد: استاد ضیف در روز پنجشنبه پنجم مرداد‌ماه برابر با ششم ماه رمضان در مؤسسه قرآنی نورالهدی ساری، در امامزاده طاهر قراخیل قائم شهر، در امامزاده قاسم(ع) بابل به تلاوت قرآن کریم می‌پردازد.

مسئول فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران اظهار داشت: استاد احمد احمد ضیف در روز جمعه ششم مردادماه برابر با هفتم ماه رمضان در امامزاده سید نظام الدین(ع) بندپی، در امامزاده قاسم(ع) محمودآباد، در امامزاده قاسم(ع) کاردگرمحله فریدونکنار شیفتگان به قرآن کریم را بهره‌ مند می‌کند.

وی افزود: این قاری مصری در روز شنبه هفتم مردادماه برابر با هشتم ماه رمضان در امامزاده ابراهیم‌ (ع) آمل، امامزاده ملا سید رامسر و امامزاده سید‌ حسین‌(ع) شیرود تنکابن به تلاوت کلام الله مجید می‌ پردازد.

سومین جشنواره وقف، چشمه همیشه جاری برگزار می‌شود

سومین جشنواره وقف، چشمه همیشه جاری در رشته‌های فیلم و فیلم نامه نویسی، طراحی پوستر و رسانه‌های مکتوب با هدف توسعه و ترویج سنت پویای وقف برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سیف الله سهرابی با اشاره به اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه برای نهادینه سازی حکم الهی وقف در جامعه ماندگارگفت: یکی از این اقدامات که بر اساس طرح جامع وقف و به منظور تولید آثار فاخر هنری پیش‌بینی شده، برگزاری جشنواره وقف، چشمه همیشه جاری است، تا بتوان هنرمندان را به مسیر خلق آثار فاخر با دستمایه قرار دادن این سنت نبوی سوق داد و از این طریق برکات آن را به عموم مردم معرفی کرد.



وی افزود: این جشنواره دربصورت سراسری برگزارمی گردد و در سال گذشته آثار خوبی از این استان به جشنواره ارسال شده است که در برخی از رشته ها رتبه های برتر داشتیم.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران درباره آثار و برکات برگزاری این جشنواره تصریح کرد: پیش از این دستیابی و تجمیع آثار هنری مرتبط با وقف ممکن نبود و یا به سختی انجام می‌شد اما درپی برگزاری جشنواره وقف، چشمه همیشه جاری توسط سازمان اوقاف نه تنها این آثار شناسایی شده، بلکه زمینه تولید و شکوفایی آثار جدید نیز فراهم شده است.