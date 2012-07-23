مراقب کلاهبرداران پیامکی در قزوین باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جعفری ‌نسب در این باره اظهارداشت: به آن دسته از افراد و شرکت‌ هایی که با ارسال پیامک ‌هایی قصد سوء استفاده و کلاهبرداری از مردم را دارند، هشدار داد و افزود: پلیس فتا استان قزوین با چنین افرادی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

وی بیان کرد: با توجه به شکایات رسیده مدتی است که برخی افراد با ارسال پیامک‌ هایی با عنوان پیدا کردن گنج و زیرخاکی و نیز قرعه‌ کشی در شرکت ‌های معتبر با مشخصات و آدرس‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری از افراد ساده‌لوح می ‌کنند.

سردار جعفری‌نسب تصریح کرد: در این پیامک ‌ها از افراد خواسته می ‌شود که در پیدا کردن گنج شریک شده و یا آن را به قیمت مناسبی خریداری کنند و یا با اعلام اینکه شما در قرعه‌ کشی شرکت برنده شده ‌اید، خواهان ارائه و ارسال اطلاعات حساب بانکی و رمز دوم عابر بانک آنان شده و سپس اقدام به سوء استفاده و سرقت از حساب بانکی شهروندان می کنند.

وی با بیان اینکه با تلاش پلیس تعدادی از این افراد دستگیر شده‌ اند یادآورشد: هوشیاری و آگاهی شهروندان عامل مهم پیگیری این موارد است.

فرمانده انتظامی استان قزوین از مردم خواست به این پیامک‌ ها پاسخ نداده و موضوع را از طریق تلفن 2183651-0281 به پلیس فتا استان قزوین گزارش کنند.

