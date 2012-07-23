۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

درگیری آوارگان سوری با پلیس ترکیه در "اصلاحیه"/8 نفر زخمی شدند

رسانه های خارجی از درگیری در اردوگاه آوارگان سوری در نزدیکی شهرک اصلاحیه در مرزهای ترکیه و زخمی شدن 8 نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، النشره به نقل از خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش داد که بر اثر درگیری آوارگان سوری با پلیس ترکیه 8 نفر از جمله 4 آواره و 4 نیروی امنیتی ترکیه زخمی شدند.

این درگیری در پی ورود حدود هزار و 500 آواره ترکمن از سوریه به اردوگاه واقع در نزدیکی شهرک اصلاحیه در مرزهای ترکیه رخ داد.

شب گذشته نیز شماری از اردوگاه های آوارگان سوری در مرزهای ترکیه از جمله اردوگاه کیلیس در اعتراض به مشکلات معیشتی از جمله کمبود آب و مواد غذایی شاهد درگیری با نیروهای پلیس ترکیه بود که بر اثر آن 2 آواره سوری کشته شدند.

