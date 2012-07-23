درگیری آوارگان سوری با پلیس ترکیه در "اصلاحیه"/8 نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، النشره به نقل از خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش داد که بر اثر درگیری آوارگان سوری با پلیس ترکیه 8 نفر از جمله 4 آواره و 4 نیروی امنیتی ترکیه زخمی شدند.

این درگیری در پی ورود حدود هزار و 500 آواره ترکمن از سوریه به اردوگاه واقع در نزدیکی شهرک اصلاحیه در مرزهای ترکیه رخ داد.

شب گذشته نیز شماری از اردوگاه های آوارگان سوری در مرزهای ترکیه از جمله اردوگاه کیلیس در اعتراض به مشکلات معیشتی از جمله کمبود آب و مواد غذایی شاهد درگیری با نیروهای پلیس ترکیه بود که بر اثر آن 2 آواره سوری کشته شدند.