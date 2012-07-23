به گزارش خبرگزاری مهر، تیم اعزامی دو و میدانی دانشجویان قم موفق به کسب مقام سوم یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور شد.



تیم‌های برتر یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر در حالی با پایان رقابت مدعیان در رشته‌های مختلف شناخته شدند که در بین برترین‌ها، ورزشکاران رشته هایی نظیر بدمینتون و دو و میدانی حائز رتبه های قابل توجهی شدند.



بر این اساس در پایان مسابقات رشته های مختلف یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور یکی از موفقیت‌های کاروان اعزامی دانشجویان قم در رشته دو و میدانی به دست آمد و طی آن دو و میدانی‌کاران قمی در رده بندی تیمی رشته دو و میدانی موفق به کسب رتبه سوم شدند، در حالی که تیم دو و میدانی دانشگاه تهران و دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور قهرمان و نایب قهرمان شدند.



برگزاری همایش کوهپیمایی روستایی در بخش کهک قم



همایش کوهپیمایی روستایی به همت هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم در بخش کهک و با حضور ورزشکاران و خانواده های روستایی علاقمند به ورزش برگزار شد.



در این همایش که با حضور بیش از 300 نفر از خانواده های ورزش دوست و مردم علاقمندان به ورزش برگزار شد، شرکت کنندگان با برنامه های متنوعی که در نظر گرفته شده بود، به ارتفاعات برف انبار واقع در روستای فردو بخش کهک صعود کردند.



هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم این برنامه را با هدف غنی سازی اوقات فراغت و توسعه و گسترش ورزش همگانی در بین اقشار مختلف به خصوص روستائیان برگزار کرد که به خوبی مورد استقبال واقع شد.



این در حالی است که در پایان این همایش کوهپیمایی خانوادگی که یکی از به یادماندنی ترین برنامه های همگانی هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم بود، به قید قرعه به 20 نفر از شرکت کنندگان از سوی هیئت ورزش های روستایی و عشایری جوایزی اهدا شد.



برگزاری رقابت‌های گلف جام رمضان در قم



گلف‌بازان قمی برای کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های گلف جام رمضان استان قم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



این در حالی است که هیئت گلف استان قم نیز قصد دارد همچون بسیاری از هیئت‌های ورزشی در ایام ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری مسابقات جام رمضان کند و به همین منظور بعد از برگزاری مسابقات در بخش مردان، در نظر دارد این رقابت‌ها را در بخش بانوان نیز برگزار کند.



به همین منظور مردان و بانوان مدعی فعال در بخش حرفه‌ای مسابقات گلف در استان قم، در زمین گلف نیمه استاندارد بوستان غدیر قم حضور یافته و برای کسب یکی از عناوین اول تا سوم پیکارهای گلف جام رمضان استان قم با یکدیگر مسابقه می‌دهند.

