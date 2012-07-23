دشمن اصلی اسرائیل است/ علیه لبنان و سوریه توطئه ورزی نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، "هانی قبیسی" عضو فراکسیون توسعه و آزادی پارلمان لبنان از برخی کشورهای عربی خواست از دسیسه چینی و فتنه افکنی در منطقه خودداری کنند.

وی افزود: در منطقه یک دشمن واحد وجود دارد و آن اسرائیل است که سعی در نابودی کشورهای اسلامی و عربی دارد.

القبیسی بیان کرد: این جای تاسف دارد که برخی از داخل توطئه چینی می کنند و تاسفبار است که برخی کشورهای عربی و اسلامی در راستای فتنه افکنی در سوریه و لبنان حرکت می کنند در حالی که اسرائیل به دنبال نابودی اعراب است.

وی ضمن تاکید بر پیروزی مردم سوریه علیه همه توطئه ها افزود: ما با فتنه افکنی مخالفیم و اجازه تحقق اهداف فتنه افکنان را نمی دهیم.

خبر دیگر اینکه "عدنان منصور" وزیر خارجه پس از بازگشت از نشست فوق العاده وزیران خارجه کشورهای عربی در دوحه قطر گفت: موضع لبنان در این نشست تاکید مجدد بر سیاست بی طرفی در قبال سوریه بود.

از سوی دیگر کارگران اداره برق لبنان ساعت یازده صبح امروز مبادی ورودی در بعلبک جنوبی را با موانع آهنین و آتش زدن لاستیک در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان، بستند.

خبر دیگر اینکه منابع نزدیک به "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان اعلام کردند که جلسه گفتگوهای ملی که قرار بود فردا(سه شنبه) برگزار شود به قوت خود باقی است.

از سوی دیگر "گابی لیون" وزیر فرهنگ لبنان گفت: با توجه به تحولات منطقه گفتگو ضروری تر از قبل به نظر می رسد و گفتگو سبب کاهش تنشها می شود.