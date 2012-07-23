اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری بیست‌ودومین همایش جشن گلریزان ستاد دیه کشور خبر داد و افزود: این مراسم در کنار مسئولان کشوری، خیرین و نیکوکاران فردا در سراسر کشور برگزار می شود.

وی افزود: هم اکنون حدود 11 هزار زندانی به دلیل جرایم غیرعمد اعم از مهریه، دیه، نفقه،‌ چک بلامحل غیر کلاهبرداری در زندانهای کشور محبوس‌ هستند که جشنهای گل ریزان هر ساله توانسته است تعداد زیادی از زندانیان را از بند رها کند.

رئیس ستاد دیه کشور گفت: متاسفانه با توجه به آمار زندانیان در سال 89 و 90 با افزایش زندانیان چک و مهریه روبرو هستیم. می توان گفت در این دو سال 20 هزار مرد با شکایت همسرانشان به دلیل عدم پرداخت مهریه راهی زندان شدند. همچنین تعداد زندانیان دیه هم قابل توجه است که از خیرین و مردم نیک اندیش می خواهیم تا کمکهای مالی خود را به شماره حساب 5555 بانک ملی شعبه آیت‌الله طالقانی، 74/74 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، 7777 بانک تجارت شعبه مرکزی و 2240 بانک رفاه شعبه مرکزی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد واریز کنند.