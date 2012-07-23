به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل دامپزشکی استان سمنان با اعلام اینکه تاکنون یک هزار و 732 عامل بیماری زا در حیوانات و دام توسط سازمان دامپزشکی شناسایی و ثبت شده است، گفت: از این تعداد، 832 مورد آن معادل 49 درصد منشاء دام و فرآورده های دامی دارند.

وی افزود: شاربون، کیست هیداتیک، سالک، آنفولانزای فوق حاد پرندگان، تب کریمه کنگو و بیماری های تب مالت، هاری ازجمله بیماری های مشترک دام و انسان است.

عامری اظهار داشت: از 156 بیماری نو پدید در جهان 114 مورد آن مشترک بین انسان و دام است.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان سمنان همچنین با اشاره به اینکه بیماری تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو از مهمترین بیماری های ویروسی است، عنوان داشت: این بیماری مشترک بین انسان و دام است که قاچاق دام عمده ترین دلیل انتقال این بیماری محسوب می شود.

وی گفت: این بیماری در انسان علائمی نظیر سرماخوردگی، تب و لرز، سردرد، درد عضلانی، درد مفصل، دردهای شکمی، حالت تهوع، اسهال به همراه دارد و همچنین خونریزی از معده، دهان، بینی و لثه در بیمار مشاهده می شود.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان سمنان با هشدار به دامداران، دامپزشکان، سلاخ ها، قصاب ها و کارکنان کشتارگاه ها به دلیل تماس مستقیم با گوشت دام که در درجه اول در معرض این بیماری قرار دارند، تصریح کرد: تاکنون موردی از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان سمنان مشاهده نشده است.

عامری، کنترل تردد دام، سمپاشی بستر و جایگاه دام در روستاها و دامداریها با سموم ضدکنه، استفاده از لباس های مناسب برای محافظت از نیش کنه ها و تهیه گوشت از دام هایی که در کشتارگاه ها ذبح و دارای مهر دامپزشکی هستند را از راه های جلوگیری از شیوع بیماری های مشترک دام و انسان برشمرد.

وی در پایان با بیان اینکه پارسال 17 راس دام سنگین گاو دچار بیماری سل و بروسلوز شده بودن، خاطرنشان کرد: اداره کل دامپزشکی استان سمنان بابت این دام ها، 14 میلیارد و 710 میلیون و 772 هزار ریال غرامت پرداخت کرده است.