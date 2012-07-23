احتمال تجدیدنظر در قیمت بلیت قطارهای رجا

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب محمدی امروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تسهیلات ویژه راه آهن برای بخش خصوصی، گفت: مذاکراتی با صندوق توسعه ملی انجام شده است تا از محل منابع صندوق توسعه ملی برای خرید تولیدات ساخت داخل استفاده شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن افزود: در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است که تسهیلات باید ارزی باشد و به همین جهت خریداران باید از کشورهای دیگر، وسایل مورد نیاز را تامین کنند که این مغایر با حمایت از تولید داخلی است، بنابراین صندوق توسعه ملی موافقت کرد که سازندگان بخش ریلی از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند.

وی تصریح کرد: سازندگان با استفاده از این تسهیلات می توانند بخشی از نیاز خود را از خارج کشور به صورت ارزی تامین کنند، همچنین توافق شد راهکاری برای مجموعه سازندگان و بهره برداران از سوی صندوق توسعه ملی فراهم شود.

صاحب محمدی با اشاره به تسهیلات دیگر برای بخش خصوصی، بیان کرد: تسهیلاتی هم از محل وجوه اداره شده به بخش خصوصی ارایه می شود اما در مجموع پرداخت این میزان از تسهیلات را برای بخش خصوصی کافی نمی دانیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از سویی دولت برای ورود واگن منع شده است و طرفی بخش خصوصی هم با این تسهیلات نمی تواند سرمایه گذاری زیادی را در بخش انجام دهد، زیرا قیمت یک قطار کامل 20 میلیارد تومان است که این سرمایه می تواند در بخش دیگری، برگشت بیشتری داشته باشد بنابراین سقف تسهیلات باید افزایش پیدا کند.

وی در خصوص قیمت بلیت در سال جاری، اظهار داشت: در سال جدید افزایش قیمت بلیت نداریم و تنها ممکن است در قیمت بلیت‌های رجاء بررسی مجددی انجام گیرد.

صاحب محمدی با اشاره به ورود 25 ست ریل باس، بیان کرد: امیدواریم 7 ست ترانست تا پایان سال به بهره برداری برسد و این 25 ست ریل باس هم تا سال آینده به ناوگان حمل و نقل افزوده شوند این ریل باس ها خود کشش هستند و 160 کیلومتر سرعت دارند.

مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه ورود این ناوگان 1.5 میلیون نفر ظرفیت مسافر را افزایش می دهند، بیان کرد: امسال 420 کیلومتر خط در راه آهن ایران مورد بهره برداری قرار می گیرد که جدا از ریل هایی است که از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ساخته می شود.

وی با اشاره به اینکه 180 کیلومتر از پروژه مربوط به بافق- بندرعباس است، گفت: این مسیر برای همیشه دو خطه شد و در مدت 11 ماه به بهره برداری رسید که رکوردی در بخش ریلی محسوب می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: یک کمربندی در شهر قم به طول 60 کیلومتر و دوخطه در حال ساخت است که خط اول آن تا پایان ماه مبارک رمضان و خط دوم تاپایان سال به بهره برداری می رسد و با احداث این کمربندی قطارهای باری دیگر از شهر قم عبور نمی کنند و مردم می توانند از قطارهای جنوب دوباره استفاده کنند.

صاحب محمدی با اشاره به پروژه 60 کیلومتری در مسیر هفت تپه و شوشتر، اظهار داشت: امسال این مسیر به بهره برداری می رسد و شوشتر به شبکه ریلی متصل خواهد شد.

وی افزود: در بافق و میبد هم 50 کیلومتر ریل داریم که امسال افتتاح می شوند و و این مسیر می تواند در توسعه بار و مسافر بیشترین نقش را داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی به دوخطه کردن راه آهن قم به اراک اشاره کرد و گفت: این مسیر در حدود 160 کیلومتر است که از قم شروع شده و در امتداد کمربندی به سمت سمنگان و اراک ادامه می یابد.

مدیرعامل شرکت راه آهن تصریح کرد: مسیر بافق - میبد - اردکان تا نزدیک شهر اصفهان به طول 600 کیلومتر است و بیشترین ظرفیت باری را دارد که با تکمیل آن در سال جاری، سهم حمل و نقل بار افزایش پیدا می کند.

صاحب محمدی به احداث تونل در منطقه 17 و 18 تهران اشاره کرد و اظهارداشت: این تونل بزرگترین تونل شهری است که از سوی راه آهن به اجرا رسیده است و به نحوی ساخته شده که در آینده قطارهای برقی هم بتوانند از آن استفاده کنند.

وی به زمین 26 هکتاری در روی مسیر اشاره کرد و گفت: در این محدوده مکان های تفریحی و آموزشی در نظر گرفته شده تا مردم منطقه از آن استفاده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: پل تله زنگ در زمان دفاع مقدس 12 بار مورد حمله قرار گرفت که تاکنون بصورت موقت ساخته شده بود اما هم اکنون ساخت آن با افزایش ایمنی بیشتر انجام می شود.

وی با اشاره به سیستم سیگنالیت در شبکه راه آهن، بیان کرد: 5 هزار کیلومتر سیستم های علایمی و سیگنالینگ در محورهای هرمزگان، تهران به خوزستان و تهران به مشهد فعال شده است و 2 هزار کیلومتر از مسیر تهران - مشهد امسال به بهره برداری می رسد، علاوه بر اینکه مسیر هوشمند کنترل قطارها هم اجرایی می شود.

صاحب محمدی تصریح کرد: احداث ایستگاه مجازی در فاصله 5 کیلومتر هم در دستور کار قرار دارد و هم اکنون 20 کیلومتر فاصله میان ایستگاه ها است که با اجرای این طرح، به ازای 4 قطار، یک قطار می توان اعزام کرد.