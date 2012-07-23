حجت الاسلام حسین اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: مبلغان و مبلغات باید جذب کننده تمام آحاد مردم جامعه به مراکز و محافل دینی و قرآنی و به خصوص مساجد باشند و سخنرانی ها و منبرها نباید تنها مخاطبی خاص را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: اغلب سخنرانی ها و منبرها به گونه ای است که تنها افرادی که افکارشان منطبق با روحانی و سخنران است در آن حضور دارند اما باید سخنرانی ها مطابق با نیاز و مسائل همه افراد جامعه باشد.

حجت الاسلام اولیایی اظهار داشت: باید رابطه ای صمیمانه و نزدیک بین روحانیون و مردم وجود داشته باشد تا مردم بتوانند به راحتی مشکلات و مسائل دینی و اعتقادی خود را با آنها در میان بگذارند.

وی تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان ارتباط دینی و معنوی اغلب آحاد جامعه تقویت یافته و انس با محافل قرانی و مساجد بیشتر می شود بنابراین روحانیون باید استفاده لازم را از این فضای معنوی داشته و در جهت تحکیم و استمرار این ارتباط معنوی گام بردارند.

وی بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و فرهنگ حجاب و عفاف همچنین تبیین و تشریح احکام دینی در سخنرانی ها تاکید کرد.

سهم زیادی از آسیب های اجتماعی به سبب مهجوریت از قرآن است

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی کرج تبلیغ و ترویج احکام دینی را امتداد خط رسالت دانست و گفت: مبلغ باید با آشنایی کامل به امور و مسائل روز، یاری رسان مردم برای حل مشکلاتشان باشند.

وی با اشاره به شرایط خاص جهان اسلام، بر مهجوریت زدایی از قرآن تأکید کرد و گفت: سهم زیادی از آسب های اجتماعی و معضلات جامعه از جمله مواد مخدر و مسایل قضایی به دلیل مهجوریت از قرآن است.

حجت الاسلام اولیایی بر ضرورت پیوند زدن قرآن به بطن خانواده توسط مبلغان و روحانیان تأکید کرد.