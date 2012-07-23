سیده زهرا حسینی در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره برپایی نمایشگاه دایر در نگارخانه جلوه گفت: نمایشگاه تصویرسازی کتاب کودک با موضوعات داستان و شعر از روز گذشته در نگارخانه جلوه دایر است.

وی افزود: این مجموعه تصویری خاص گروه سنی الف و ب است و در قالب تصاویر انتراعی و ذهنی به نمایش درآمده است.

حسینی گفت: این آثار توسط هنرمند و گرافیست آتنا بابایی در قالب 20 اثر و با تکنیک اکلریک و آبرنگ طراحی شده است.

علاقمندان می توانند تا 5 مرداد ماه از ساعت 8 و 30 دقیقه الی 14 و 30 دقیقه در نگارخانه جلوه اداره فرهنگ وارشاد شهرستان کرج از آثار تصویر سازی کودک بازدید نمایند.