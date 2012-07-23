به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مرکز مخابرات شهید عاطف از امروز دوم مرداد ماه و در مراکز مخابرات امامت، پاسداران، آزادگان، شهید نصرآبادی و شهریار از فردا سوم مرداد ماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات توسعه ای ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7729، 7770 الی 7774 و 7786 الی 7788 در محدوده خیابانهای 194 شرقی، 190 شرقی، سجده ای و برادران مظفری به مدت 3 روز با اختلال همراه است.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات امامت نیز با پیش شماره 7717 در محدوده کوی زینبیه و مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های 2254 الی 2259 و 2276 الی 2279 در محدوده خیابانهای امیرابراهیمی، گلستانهای هفتم و هشتم از فردا به مدت 72 ساعت اختلال خواهد داشت.

در مرکز مخابرات آزادگان نیز مشترکان از ساعت 2 بامداد سوم مردادماه به مدت 3 ساعت و در مرکز مخابرات شهید نصرآبادی مشترکان از ساعت 22 سوم مردادماه به مدت 8 ساعت و در مرکز مخابرات شهریار از ساعت 23 سوم مردادماه به مدت 2 ساعت در ارتباط تلفن ثابت خود دچار اختلال می شوند.