  1. استانها
  2. مرکزی
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

از ابتدای سال تاکنون انجام شد/

انعقاد قرارداد ساخت 840 دستگاه ماشین آلات راهسازی در هپکو

انعقاد قرارداد ساخت 840 دستگاه ماشین آلات راهسازی در هپکو

اراک- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت هپکوی اراک از انعقاد قرارداد ساخت 840 دستگاه ماشین آلات راهسازی در شرکت هپکو از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

لطف الله سعیدی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت مادر تخصصی هپکو ظرفیت تولید سالانه 2 هزار و 100 دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی را دارد که با قراردادهای منعقده از ابتدای سال جاری تا کنون ساخت 840 دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی در این شرکت آغاز شده است.

وی با اشاره به تفاهم نامه امضا شده بین شرکت هپکو و وزارت راه و شهر سازی بیان داشت: این تفاهم نامه تنها 10 درصد ظرفیت شرکت هپکو را تکمیل می کند.

مدیرعامل شرکت هپکو ادامه داد: این شرکت با برخورداری از توان بالای خود در حوزه تولید ماشین آلات راهسازی به موقعیتی ویژه در منطقه خاورمیانه و داخل کشور دست یافته است.

وی مشارکت شرکت هپکو در ایجاد زیرساختهای  توسعه اقتصادی کشور را از اهداف این شرکت برشمرد و گفت: دستیابی به بالاترین میزان سهم ایران در بازارهای خارجی چشم انداز شرکت در افق بلند مدت است.

کد مطلب 1656367

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها