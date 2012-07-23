ابعاد شخصیتی پدر علم جغرافیای ایران در بین جوانان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمال بافرانی صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت تشییع و تدفین محمدحسن گنجی در بیرجند، با بیان اینکه آثار به جای مانده از پروفسور گنجی دستاورد علمی منحصر به فردی در کشور شمار می رود، اظهارداشت: این آثار باید بیش از پیش به نسل جوان معرفی و ابعاد شخصیتی ایشان برای جوانان تبیین شود.

وی سازگاری با شرایط سخت و دشوار را از مهمترین ویژگی های گنجی دانست و گفت: گنجی معتقد بود جغرافیا خوانده تا سازگاری بیاموزد.

بافرانی دلیل ورود پروفسور گنجی به رشته جغرافیا را به گفته خود ایشان سیل و طوفان های روستای محل زندگی اش ذکر کرد و گفت: انسان باید در طول عمر مفید بوده و در جهت توسعه جامعه حرکت کند.

یکی از شارگردان پدر علم جغرافیای ایران با بیان اینکه پروفسور گنجی با شاگردانش بسیار صمیمی بوده و منش و روش استادی نداشت، افزود: ایشان همواره تواضع و همدلی را به شاگردانش توصیه می کرد.

وی وطن دوستی را از دیگر ویژگی های این استاد برجسته برشمرد و بیان کرد: خدمت به مردم بویژه هموطنان و خدمت به محل زادگاهش از دغدغه های ایشان بود.

بافرانی با اشاره به اینکه پروفسور گنجی با توجه به کهولت سن، دلبخاته دانش و دانایی بود، افزود: دغدغه اصلی پروفسور گنجی جغرافیا و توجه به این موضوع مهم جهانی بود.

وی با بیان اینکه پروفسور گنجی علیرغم کهولت سن از رهوران جوان نمی هراسید، تصریح کرد: ایشان مشوق جوانان در دانش افزایی و علم اندوزی بود.

یکی از شاگردان پدر علم جغرافیای ایران گوش دادن به سخنان دیگران با دقت کامل را از دیگر ویژگی های استاد دانست و گفت: فراموش کردن بدی های دیگران، نیکی کردن به همنوعان و قرارر دادن داشته های خود از جمله علم و دانش در اختیار جامعه بشری از دیگر ویژگی های شخصیتی گنجی بود.