محمد جواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 3 میلیون و 227 هزار و 88 خودرو طی هفته اخیر از 15 محور مواصلاتی استان البرز تردد کرده اند.



وی ادامه داد: بیشترین تردد مربوطه به آزاد راه کرج به تهران پل کلاک با 612 هزار و 229 خودرو است.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز افزود: از این تعداد خودرو که از محورهای مواصلاتی استان البرز عبور کرده اند 228 هزار 482 وسیله نقلیه سنگین بوده است و بیشترین تردد وسیله نقلیه در محور آزاد راه کرج به تهران با 74 هزار و 562 وسیله نقلیه بوده است.



عطرچیان گفت: تعداد کل تخلفات سرعت غیر مجاز 70 هزار و 78 مورد بوده است که بیشترین تخلف مربوط به آزاد راه قزوین به کرج با 24 هزار و 932 مورد تخلف بوده است.

ساعت اوج ترافیک محورهای مواصلاتی البرز 18 الی 19 بوده است



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز افزود: ساعت اوج ترافیک محورهای مواصلاتی البرز 18 الی 19 بوده است.



وی اظهار داشت: بیشترین تخلف فاصله غیرمجاز نیز 598 هزار و 518 مورد بوده است که بیشترین تخلف در آزاد راه قزوین به کرج با 153 هزار و 254 تخلف بوده است.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز ادامه داد: میانگین سرعت متوسط در کل محورها 80 کیلومتر بوده که بیشترین سرعت متوسط مربوط به آزاد راه قزوین به کرج با 96 کیلومتر در ساعت بوده است.