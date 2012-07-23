محسن آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای توسعه علمی، آموزشی و اعتلای فرهنگی و تحقق نوآوری، خلاقیت و پویایی و نیز ایجاد فضای مناسب برای تحصیل در جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبگرم بدون کنکور دانشجو می پذیرد.



وی افزود: این دانشگاه درنیمسال اول سال تحصیلی 92-91 در رشته های تربیت بدنی، گرافیک، حسابداری، مدیریت، الکترونیک، الکتروتکنیک، نرم افزار کامپیوتر، حقوق، آموزش زبان انگلیسی، ساختمان، نقشه کشی، معماری و مکانیک بدون کنکور دانشجو می پذیرد.



آقا علیخانی تصریح کرد: علاقمندان برای ثبت نام می توانند با همراه داشتن مدارک همه روزه به غیر از روزهای تعطیل به دانشگاه آزاد اسلامی آبگرم مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 4763313-0282 تماس بگیرند.



این مسئول یادآورشد: در حال حاضر تعداد 121 نفر دانشجو در چهار رشته نرم افزار کامپیوتر، الکترونیک، حسابداری و خدمات مشاوره حقوق در این مرکز مشغول تحصیل هستند و کلیه کلاس های درس در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار می شود.