به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس کیانپور معاون راه وشهرسازی ومدیرکل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به همراه طالبان مدیر عامل شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس از بافتهای فرسوده لارستان بازدید به عمل آورد.

پس از این بازدید که چند ساعتی به طول انجامید، فرماندار لارستان و فدایی مدیر کل راه و شهرسازی ،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لار در جلسه ای که پیرامون وضعیت بافت فرسوده لار تشکیل شد از آخرین وضعیت و معضلات این بافت سخن گفتند.

مسولین این شهرستان همچنین ضمن بیان مشکلات و معضلات بافت های فرسوده شهری، خواستار ساماندهی و تخصیص اعتبار بیشتر برای بافت فرسوده و عمران شهری لارستان شدند که این موضوع در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

دراین نشست که به منظور حل معضلات بافت فرسوده لارستان برگزار شده بود، طالبان مدیر عامل شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس در پاسخ به درخواستهای مسئولان این شهرستان، خواستار ارائه طرح های پیشنهادی به شرکت عمران ومسکن سازان فارس شد و گفت: پس از ارائه طرح های پیشنهادی، با بررسی های که انجام خواهد شد ، سعی در حل معضلات بافت های فرسوده لار خواهیم کرد.

معاون وزیرراه وشهرسازی نیز دراین نشست تاکید کرد که درصورت تأمین زمین برای ساخت 100 واحد مسکونی برای ساکنین بافت فرسوده و تملک منازل این بافت از سوی شهرداری لار، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز تسهیلات ساخت مسکن دراختیار شهرداری لار قرار خواهد داد.

در پایان هم چنین مقرر شد شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران با مشارکت شهرداری پس از اخذ مجوز ازسازمان میراث فرهنگی، محورتاریخی و رواق بیرونی بازار قیصریه وسنگ فرش جنب این بازار را ساماندهی کند.

برای این مهم از سوی معاون وزیر راه وشهرسازی پنج میلیارد ریال درفازاول اختصاص یافت که دو میلیارد ریال آن جهت اجرای رواق ضلع جنوبی بازار لارستان،2 میلیارد ریال برای اجرای کف سازی محور غربی بازار و یک میلیارد ریال جهت اجرای سنگ فرش محور میدان مدرس تا چهار راه پیروزی اختصاص داده شد.

همچنین مابقی اعتبار برای اجرای سنگ فرش محور میدان مدرس تا چهارراه پیروزی از سوی شهردار لار و سازمان میراث فرهنگی تامین می شود و نیز مقرر شد پس از اجرای شدن نامبرده پنج میلیارد دیگر برای اتمام پروژه های مذکور اختصاص یابد.

شهرلار که در جنوب استان فارس واقع شده و 128 هکتار بافت فرسوده مصوب دارد.

کاروانسرای گلشن، بازار قیصریه، دهن شیر بازار و خانه کهن توکلی از جمله اماکن تاریخی لار هستند.

اجرای عملیات عمرانی در 19 روستای شهرستان نی ریز

مدیر بنیاد مسکن شهرستان نی ریز از اجرای پروژه های عمرانی در 19 روستای این شهرستان خبرداد.

مسعود صف شکن با بیان این مطلب که عملیات عمرانی آغاز شده بیش از 18 میلیارد و 632میلیون ریال اعتبار از محل منابع ملی واستانی را به خود اختصاص داده، گفت: زیرسازی ، اجرای آسفالت ، پیاده رو سازی ، کانیو وتک لبه گذاری ، احداث پارک تفریحی ویژه کودکان وکهنسالان در دستور کار این نهاد در سال جاری قرار گرفته است.

به گفته وی با احداث پارک ومراکز تفریحی سالم گامی ارزنده در غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و همچنین ایجاد نشاط در افراد کهنسال در روستاهای دارای طرح هادی برداشته شده است.

پیگیری اعتبارات اجرای طرح هادی در شورای برنامه ریزی شهرستان مرودشت

شورای هماهنگی امور مسکن وبهسازی مناطق روستایی شهرستان مرودشت با حضور امام جمعه پاسارگاد ، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار ودیگر مسئولین شهرستان مرودشت در مسجد روستای حلف طاهونه برگزار شد.

مهدی برومند نماینده مردم مرودشت، ارسنجان وپاسارگاد درمجلس شورای اسلامی، فعالیت های عمرانی بنیاد مسکن در مناطق روستایی را مورد تقدیر قرار داد وگفت: برای جذب تسهیلات بهسازی و اجرای طرح هادی در روستاها در جلسه شورای برنامه ریزی این شهرستان تلاش خواهیم کرد.

مهدی برومند با مهم توصیف کردن ساخت 115 واحد مسکونی دریک روستا، پیشنهاد کرد که برای ساماندهی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان وهمچنین هدفمند کردن این اوقات ، پارکهای محله ای نیز با رعایت ضوابط وتوجه به بافت فرهنگی هر روستا احداث ومورد بهره برداری قرار گیرد.

حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت شهرستان پاسارگاد نیز با بیان این مطلب که از سال 84تاکنون 115 فقره تسهیلات مقاوم سازی به متقاضیان پرداخت شده واینکه حدود 70واحد مسکونی عملیات ساختمانی در این روستا به پایان رسیده، گفت: اجرای طرحهای هادی در روستاهای این شهرستان یکی از موفق ترین طرح ها وپروژه های در حال اجرا توسط بنیادمسکن است که باعث تحول ویژه در این مناطق شده است.

همچنین سیدیدالله حسینی فرماندار شهرستان مرودشت ، حمایت از اجرای طرح های بهسازی وهادی توسط بنیاد مسکن را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان مرودشت مسئله تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای این طرح واختصاص 88میلیون تومان دیگر ازاعتبارات استان و دو درصد نفت وگاز را پیگیری و در جذب آن تلاش خواهیم کرد.

محمودعباسی مدیر بنیاد مسکن شهرستان مرودشت در ادامه ضمن تشکر از میهمانان ومسئولین ومساعدتهای فراوان آنها در جذب واختصاص بودجه در سالهای گذشته ،دراین جلسه گفت: تهیه طرح هادی در مناطق مورد هدف این شهرستان از سال 1384 آغازشده ودر سال 1390 نیزاعتباری بالغ بر880میلیون ریال را به خود اختصاص داده که دراین راستا پنج هزار و 303 مترمربع زیرسازی،4303مترمربع آسفالت واجرای 700مترتک لبه و ... در این روستا از اهم فعالیتهای عمرانی است که انجام شده وبرای خاتمه این طرح در محور های اصلی وایجاد پارک محله ای نیاز به 200میلیون ریال دیگر اعتبار ضروری است.