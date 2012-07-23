به گزارش خبرنگارمهر، رسول منصوری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اینکه پنج پروژه بزرگ تولیدی صنعتی در قالب طرح مهر ماندگار در بخش های مختلف صنعتی برای این استان تعریف شده است، اظهار داشت: با بهره برداری از این واحدها برای بیش از یک هزار نفر شغل ایجاد می شود.

منصوری، زمان اتمام این طرح ها راسال 92 اعلام کرد و گفت: شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا با 83 درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت داروسازی ثنامد با 73 درصد پیشرفت فیزیکی، نوین خزر مهدیشهر با 63 پیشرفت فیزیکی و شرکت آریا ترانسفوقدرت با 72 پیشرفت از این طرح ها هستند.

وی با بیان اینکه هر یک از این شرکت ها از نظر اعتبار ارزی 47 میلیون یورو و حدود 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز دارند گفت: قول تامین و کمک تسهیلات تا سقف 175 میلیارد ریال به این واحدها داده شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اینکه این استان جزو چند استان برتر در تولید قطعات خودرو است گفت: این مهم توجه جدی به این واحدها و مساعدت و کمکهای لازم توسط دستگاه های مرتبط را می طلبد.

منصوری افزود: با توجه به قرار گرفتن سمنان بین تهران و خراسان و وجود دو سایت بزرگ تولید خودرو در این استانها، قطعه سازان می توانند با رشد و توسعه این صنعت نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.

وی تصریح کرد: قطعه سازان استان سمنان در تامین قطعات خودرو نقش موثری دارند، اما متاسفانه حجم تولید قطعات با توجه به شرایط و امکانات استان سمنان مناسب نیست.

منصوری افزود: البته در وضعیت فعلی، تحریم ها در بعضی از صنایع مثل قطعه سازان خودرو تاثیراتی گذاشته و در مطالبات خود دچار مشکل شده اند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان درخصوص وضعیت مجوزهای صادره در استان سمنان گفت: تعداد یک هزارو627 فقره جواز تاسیس صادر شده که میزان اشتغال ایجاد شده در آن 42 هزارو728 نفر بوده است.

منصوری تعداد پروانه بهره برداری صادرشده را یک هزار و 868 فقره ذکر کرد و گفت: صدور جواز تاسیس 17 درصد و صدور پروانه بهره برداری 8 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: 360 واحد معدنی در استان سمنان وجود دارند که پروانه بهره برداری گرفته اند و دو مورد مزایده معدنی داشته ایم که در هر دو مورد نزدیک به 300 تا معدن اعم از باطله، اکتشافی و بهره برداری در مزایده گذاشته شده اند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پایان تصریح کرد: سعی ما این است که دو موضوع مهم، ممنوعیت از خام فروشی و احداث کارخانجات فرآوری و همچنین ممنوعیت فروش کالاهای خارجی از طرف صنوف که تولید داخلی دارند در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مورد توجه قرار گیرد.